Die neue Serie ‚Hunter Street‘ erinnert ein wenig an den Klassiker ‚Fünf Freunde‘

Alljährlich treffen sich Produzenten und Rechtekäufer aus aller Welt bei der Fernsehmesse MIPTV in Cannes: Gesucht werden neue Quotenhits. Das sind die Trends für dieses Jahr:

Jedes Jahr trifft sich Anfang April die Fernsehbranche in Cannes, um TV-Formate aus aller Welt zu bewundern und schlussendlich Deals auszuhandeln.

Die brandneuen Trends im TV:

Casting ist nicht totzukriegen. Wer glaubt, dass Musikshows ausgereizt sind, wurde in Cannes eines Besseren belehrt, es finden sich weiterhin neue Ideen bei Musik und Tanz. Gameshows – Die ganze Familie macht mit. ier wiederum zeichnete sich ab, dass vor allem Kinder, wenn nicht gleich die ganze Familie vom Enkel zur Oma als Kandidaten eingeladen werden. Dokusoaps werden tragischer. Es geht verstärkt um den Tod und um Tränen. Weniger Animation, mehr Realität für Kinder Was Kids-TV anbelangt, sind echte Darsteller wieder im Kommen, es wird weniger Animation produziert. Netflix & Co übernehmen TV-Formate. Netflix hat mit ‚Ultimate Beastmaster‘ eine Show und mit ‚Queer Eye Reality ‘(Homosexuelle helfen Heteros in Sachen Geschmack) im Programm. Facebook wiederum probiert es mit dem Live-Quiz ‚HQ‘ und der Datingshow ‚RelationShipped‘, in den USA hat man sich zudem Rechte an der Baseball-Liga MLB gesichert. Virtual und Augmented Reality. In Cannes kündigte aber Hollywood- Regisseur Robert Rodriguez (‚From Dusk Till Dawn‘) eine VR-Serie an, und die Firma Magic Leap One will mit einer AR-Brille Zusatzinfos und -bilder zum gleichzeitig laufenden TV-Programm liefern. Branded Entertainment. Immer mehr Marken produzieren offen Sendungen mit, Media Agenturen werden zu Produzenten.

Die neuen Shows und Serien:

Genius Junior

US-Serienstar Neil Patrick Harris (‚How I Met Your Mother‘) hat einen neuen Job: In ‚Genius Junior‘ fragt er Kinder, die nicht älter als 12 sein dürfen, in Mathe, Buchstabieren und Gedächtnisrätseln ab. Der Gewinner bzw. die Eltern dürfen sich über 100.000 Dollar freuen.

Genius Junior mit Neil Patrick Harris © Video: YouTube

Britain’s Brightest Family

Im Wissensquiz ‚Brightest Family‘ (UK) duellieren sich ausschließlich Familien, Teamkapitäne sind Teenies.

Britain’s Brightest Family © Video: YouTube

What Would Your Kid Do?

Lustig klingt ‚What would your kid do?‘ (UK), wo Eltern erraten müssen, wie ihre Kinder sich in bestimmten Situationen benehmen würden. Das kann Ärger geben!

What Would Your Kid Do? © Video: YouTube

Imagine It’s You

Eher heftig: ‚Imagine It's You‘ (Belgien), wo Unfälle mit tödlichem Ausgang rekonstruiert werden, und das Leben der Verursacher danach gezeigt wird.

My Wonderful Life

In ‚My Wonderful Life‘ (UK) hinterlassen Todkranke ihren Liebsten eine Video-Nachricht und erfüllen ihnen letzte Wünsche. In England waren die Kritiken gut, auch von den Überlebenden kam Lob.

My Wonderful Life © Video: YouTube

Stories from Norway

Schön schräg Skurrile bis witzige Ideen: ‚Stories from Norway‘ bereitet besondere Ereignisse, die in Norwegen passiert sind, als Musical-Comedy auf.

Stories from Norway © Video: YouTube

Secret Admirer

Ganz viel Fremdschämpotenzial hat ‚Secret Admirer‘ wo geheime Verehrer sich zu erkennen geben. Was wohl der / die Verehrte dazu sagt?

The Launch

Bei The Launch (Kanada) wird jede Folge einem Lied gewidmet, das fünf verschiedene Talente singen sollen. Nur der Sieger veröffentlicht den Song.

All Together Now

Bei der Musikshow ‚All Together Now‘ spielen 100 Sänger eine große Rolle: Moderation: Rob Beckett und Spice Girl Geri Halliwell

All Together Now © Video: YouTube

Creeped Out

Ein Hit aus Kanada ist ‚Creeped Out‘, wo in jeder eigenständigen Folge ein Kinderthema leicht gruselig umgesetzt wird. Beispiel: Ein Mädchen ist genervt von den Eltern, tags darauf sind Mama und Papa lebende Puppen.

Creeped Out © Video: YouTube

I Am Frankie

I Am Frankie (USA) dreht sich um ein nicht ganz normales Highschool-Girl: Sie ist in Wahrheit ein Android!

I Am Frankie © Video: YouTube

Hunter Street

Der Kinderkrimi Hunter Street (Niederlande) begleitet fünf Kinder, die das Rätsel ihrer vermissten Pflegeeltern lösen.

Hunter Street © Video: YouTube

Carmilla

Während früher verstohlen oder versteckt Werbung gemacht wurde, wird nun der Spieß umgedreht. Immer mehr Marken produzieren offen Sendungen mit, ganze Media Agenturen (The Story Lab) werden zu Produzenten. In Cannes wurde übrigens ‚Carmilla‘ (obwohl bereits abgelaufen) als „Brand Content des Jahres" ausgezeichnet. Die kanadische Webserie um eine steirische (!!) Vampirin wurde von einem Damenhygiene-Hersteller mitproduziert. Was Sinn ergab: 91 % der Carmilla-Viewer waren weiblich.