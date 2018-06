Tennis-Ass Rafael Nadal matcht sich mit Super Mario!

Diese Partie haben Tennis-Fans vermutlich nie erwartet: Shootingstar Rafael Nadal matcht sich in diesem Video mit keinem geringeren als Super Mario! Der Clip ist natürlich ein Werbespot für ein kommendes neues Tennisspiel aus dem Hause Nintendo.

Während Tennis-Freunde momentan gespannt die French Open in Roland Garros verfolgen und ein Monat später bereits Wimbledon ins Haus steht, können Fans des virtuellen Ballvergnügens einem ganz besonderen Titel entgegenfiebern. Am 22. Juni erscheint mit ‚Mario Tennis Aces‘ ein echtes Highlight für Nintendo Switch, in dem sich die bekanntesten Charaktere aus der Mario-Welt (neben dem Titelhelden selbst sind natürlich auch sein Bruder Luigi, Reitdino Yoshi, Prinzessin Peach und Bösewicht Bowser mit von der Partie) ein Stelldichein geben.

© Nintendo

Dazu sei gesagt, dass dieses Spiel nicht nur eine riesen Hetz für Jung und Alt ist (TV-MEDIA konnte das Game im Vorfeld bereits ausgiebig testen), sondern auch waschechten Tennis-Cracks ans Herz zu legen ist. Denn: Aktuelle Simulationen wie ‚Tennis World Tour‘ und ‚AO International Tennis‘ befriedigen das Bedürfnis auf dem Konsolencourt nur mäßig – und ein neues ‚Virtua Tennis‘ können wir uns wohl aufmalen.

Das Tennisspiel des Jahres!

Genau deswegen ist es umso überraschender, dass ausgerechnet Nintendo das authentischste Tennisspiel der aktuellen Konsolengeneration herausbringt – von Cartoon-Optik, Specialmoves und Zeitlupen-Funktionen freilich abgesehen. Auch online kann man sich mit seinen Freunden messen und sich unterwegs matchen. Wer wissen möchte wie gut er im internationalen Vergleich ist, hat zudem die Möglichkeit sich in internationalen Turnieren zu messen und seine Punktzahl in die globale Rangliste eintragen zu lassen.

Mario putzt Nadal vom Platz

Um dem Spiel kurz vor seiner Veröffentlichung wörtlich noch den richtigen Drive zu geben, hat Nintendo jüngst einen extrem coolen Marketing-Coup gelandet und Shootingstar Rafael Nadal für den neuen Werbespot verpflichtet. Ob der Tennis-Halbgott am Court eine Chance gegen unseren Lieblingsinstallateur hat, wird im Video gezeigt.