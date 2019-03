Was verrät die Körpersprache von Sebastian Kurz, Donald Trump & Co?

In seinem neuen Buch analysiert Stefan Verra sieben „Weltpolitiker“. Für TV-MEDIA hat der Körpersprache-Experte Donald Trump, Sebastian Kurz, Emmanuel Macron, Christine Lagarde und Co live vor der Kamera abgecheckt.

US-Präsident Donald Trump fuchtelt wild mit den Händen, Angela Merkel verharrt in ihrer berühmten Raute, Sebastian Kurz wiegt seine Unterarme, als müsste er eine Salatschüssel halten. Jeder Politiker hat seine ganz individuelle Körpersprache. Egal, ob antrainiert oder angeboren, sie erfüllt einen besonderen Zweck. Denn, so sagt Körpersprache-Experte Stefan Verra (sein neues Buch ‚Leithammel sind auch nur Menschen‘ erscheint am 18. März bei Ariston): „Jedes Alphatier gibt seiner Zielgruppe ein Versprechen. Es verspricht, ihre grund­legenden Bedürfnisse zu erfüllen.“ Und das, so Verra, geschehe nicht auf der rationalen Ebene, sondern auf jener der Emotionen, transportiert durch Mimik, Gestik und Körperhaltung.

Politiker untermauern mit Mimik und Gestik ihr Wahlversprechen

Verras These, die in den Ohren politischer Beobachter seltsam klingen mag: „Die Körpersprache der Politiker bestimmt den Wahlausgang mehr als Parteiprogramme und Wahlversprechen.“ Und weiter: „Wer mit seiner Körpersprache die momentanen Bedürfnisse des Volkes am besten widerspiegelt, gewinnt die Wahlen.“ Verra hat sich für sein Buch ‚Leithammel sind auch nur Menschen‘ sieben „Weltpolitiker“ – von Donald Trump bis Sebastian Kurz – ganz genau angesehen und analysiert deren Körpersprache in Bezug auf diese These.



Jede Zielgruppe hat ihre Führungspersönlichkeit. Wir wollen von unserem Alphatier verstanden werden.



Donald Trump etwa: Er reiße seine Hände nach oben (Wut!), setze stark seinen Zeigefinger ein (eine typisch amerikanische Geste). Damit erzeugt er laut Verra Bindung zu seinen Wählern, die denken, dass sich etwasändern müsse. Spannend: Trump habe auch eine weibliche Seite – er dreht das Handgelenk auf und nach außen. Das mache ihn zusätzlich attraktiv. Ein ganz spezieller Fall auch Trumps weltpolitisches Gegenüber, Russlands Präsident Wladimir Putin. Er zeige im TV stets seine Stirn (wie ein Steinbock), den widerstandsfähigsten Teil des Körpers. Das wirke aggressiv. Und: Putin macht dadurch den Eindruck, etwas zu verbergen.

Sebastian Kurz wirkt mit eindimensionaler Körpersprache „wahnsinnig alt“

Und Österreichs Kanzler Sebastian Kurz? Der wirke in seiner recht eindimensionalen Körpersprache „wahnsinnig alt: viele langsame und kleine Bewegungen“. Verra: „Er macht sich deutlich älter, als er ist. Seine langsam Richtung Boden schwingenden Armbewegungen (Salatschüssel!) vermitteln: Er hat alles unter Kontrolle.“ – Wir empfehlen: Schauen Sie beim nächsten TV-Auftritt von Trump, Kurz & Co einmal genauer hin!

Jetzt die Video-Analyse ansehen!

Die Video-Analyse von Körpersprache-Experte Stefan Verra können Sie sich hier ansehen! © Video: TV-MEDIA

