Es wird wieder ein aufregendes Jahr für die Filmbranche – und allen voran die Kinobetreiber: Streaming befindet sich auf dem Vormarsch, und spätestens mit der globalen Veröffentlichung von Disney+ könnte das Publikum noch schwerer vom Sofa gelockt werden. Doch was wäre das Kinojahr, ohne ein paar richtige Blockbuster und Streifen, die man sich einfach auf der großen Leinwand ansehen muss? Wir haben die besten Filme 2020 für Sie vorausgewählt!

1917

Auf das Bild klicken, um den Trailer von 1917 zu starten © Video: Universal Pictures

Regie: Sam Mendes

Voraussichtlicher Kinostart: 16. Jänner 2020

Zwei Soldaten (George MacKay und Dean-Charles Chapman) müssen eiligst eine Botschaft tief im Feindesland überbringen, um irrsinnigen Angriff zu verhindern. 110 Filmminuten wie ohne Schnitt gedreht: Meisterwerk von Sam Mendes!

Bad Boys for Life

Auf das Bild klicken, um den Trailer von Bad Boys for Life zu starten © Video: Sony Pictures Releasing

Regie: Bilall Fallah, Adil El Arbi

Voraussichtlicher Kinostart: 16. Jänner 2020

Die Extrem-Polizisten Mike Lowrey (Will Smith) und Marcus Burnett (Martin Lawrence) sind zurück für den letzten, größten und lautesten Fall ihrer Karriere. Buddy- Action, hochexplosiv!

Die fantastische Reise des Dr. Dolittle

Auf das Bild klicken, um den Trailer von Die fantastische Reise des Dr. Dolittle zu starten © Video: Universal Pictures

Regie: Stephen Gaghan

Voraussichtlicher Kinostart: 30. Jänner 2020

Um ein Heilmittel für die schwerkranke Königin zu finden, muss der trauernde Arzt Dr. John Dolittle (Robert Downey Jr.) eine gefährliche Weltreise antreten. Sein Plus: Er kann mit Tieren sprechen.

Birds of Prey

Auf das Bild klicken, um den Trailer von Birds of Prey zu starten © Video: Warner Bros. Pictures

Regie: Cathy Yan

Voraussichtlicher Kinostart: 7. Februar 2020

Die nach Suicide Squad frisch vom Joker frisch getrennte Harley Quinn (Margot Robbie) mischt mit einer eigenen Truppe die Unterwelt von Gotham City auf: Girl-Power pur!

Sonic the Hedgehog

Auf das Bild klicken, um den Trailer von Sonic the Hedgehog zu starten © Video: Paramount Pictures

Regie: Jeff Fowler

Voraussichtlicher Kinostart: 13. Februar 2020

In der Videospielverfilmung des beliebten Sega-Charakters Sonic, muss der superschnelle blaue Igel dem schurkischen Dr. Robotnik (Jim Carrey) das Handwerk legen.

Fantasy Island

Auf das Bild klicken, um den Trailer von Fantasy Island zu starten © Video: Sony Pictures Releasing

Regie: Jeff Wadlow

Voraussichtlicher Kinostart: 14. Februar 2020

Blumhouse-Horror nach alter TV- Serie: Seltsamer Millionär erfüllt auf seiner Insel Besucher-Träume – Hier werden sie Albträume! Der Slasher-Tradition gemäß für den Valentinstag geplant ;-)

Ruf der Wildnis

Auf das Bild klicken, um den Trailer von Ruf der Wildnis zu starten © Video: 20th Century Fox

Regie: Chris Sanders

Voraussichtlicher Kinostart: 20. Februar 2020

Hund Buck aus Kalifornien verschlägt es 1860 zum Goldrausch nach Alaska, wo er auf John (Harrison Ford) trifft und in ihm ein Herrl für die Ewigkeit findet. Die nunmehr neunte Verfilmung des Jack-London-Romans aus dem Jahr 1903.

Die Känguru-Chroniken

Auf das Bild klicken, um den Trailer von Die Känguru-Chroniken zu starten © Video: X Verleih

Regie: Dani Levy

Voraussichtlicher Kinostart: 5. März 2020

Verfilmung der aberwitzigen Alltagsgeschichten des Kleinkünstler Marc-Uwe Kling, der in seiner Kreuzberger WG mit einem kommunistischen Känguru zusammenlebt.

Emma

Auf das Bild klicken, um den Trailer von Emma zu starten © Video: Focus Features

Regie: Autumn De Wilde

Voraussichtlicher Kinostart: 5. März 2020

Britische Dramedy nach dem gleichnamigen Roman von Jane Austen, mit Anya Taylor-Joy (The Witch) in der Hauptrolle der Emma Woodhouse.

Narziss und Goldmund

Auf das Bild klicken, um den Trailer von Narziss und Goldmund zu starten © Video: Sony Pictures

Regie: Stefan Ruzowitzky

Voraussichtlicher Kinostart: 12. März 2020

Austro-Oscarpreisträger Stefan Ruzowitzky (Die Fälscher) verfilmt die romantische Erzählung von Hermann Hesse über die Freundschaft zwischen einem Künstler und einem Mönch.

Mulan

Auf das Bild klicken, um den Trailer von Mulan zu starten © Video: Walt Disney Studios Motion Pictures

Regie: Niki Caro

Voraussichtlicher Kinostart: 26. März 2020

Im Real-Remake des ostasiatischen Märchens setzt Disney eher auf Martial Arts und Action als auf Lieder und sprechende Drachen-Sidekicks: Verkleidetes Mädel zieht für den alten Vater in den Krieg!

Peter Hase 2 – Ein Hase macht sich vom Acker

Auf das Bild klicken, um den Trailer von Peter Hase 2 – Ein Hase macht sich vom Acker zu starten © Video: Sony Pictures Releasing

Regie: Will Gluck

Voraussichtlicher Kinostart: 26. März 2020

Der Untertitel sagt fast alles: Ein Hase macht sich vom Acker. Sprich, der langohrige CGI-Titelheld sucht diesmal das Abenteuer außerhalb des Gartens.

New Mutants

Auf das Bild klicken, um den Trailer von New Mutants zu starten © Video: 20th Century Fox

Regie: Josh Boone

Voraussichtlicher Kinostart: 2. April 2020

So es sich um keinen Aprilscherz handelt, kommt das als Horrorfilm getarnte X-Men-Spin-off heuer endlich in die Kinos. Nach unzähligen Terminverschiebungen (12. April 2018, 22. Februar 2019 und zuletzt 2. August 2019) sehen wir darin u. a. Anya Taylor-Joy (The Witch) als Magik, Maisie Williams (Game of Thrones) als Wolfsbane und Charlie Heaton (Stranger Things) als Cannonball – quasi die neue Generation der beliebten Marvel-Mutanten.

James Bond – Keine Zeit zu sterben

Auf das Bild klicken, um den Trailer von James Bond – Keine Zeit zu sterben zu starten © Video: Universal Pictures

Regie: Cary Fukunaga

Voraussichtlicher Kinostart: 8. April 2020

Zum letzten Mal darf Daniel Craig in den Aston Martin steigen (eigentlich ist 007 zu Beginn des Films schon im Ruhestand), um die Welt vor Superschurke Safi (Rami Malek) und Erzrivale Blofeld (Christoph Waltz) zu retten.

Black Widow

Auf das Bild klicken, um den Trailer von Black Widow zu starten © Video: Walt Disney Studios Motion Pictures

Regie: Cate Shortland

Voraussichtlicher Kinostart: 30. April 2020

Die tragisch-dunkle Herkunftsgeschichte von Ost-Agentin Natascha Romanoff (Scarlett Johansson), die dann später bei den Avengers ihre helle und weltrettende Bestimmung fand: coole Frauen-Action.

Wonder Woman 1984

Auf das Bild klicken, um den Trailer von Wonder Woman 1984 zu starten © Video: Warner Bros. Pictures

Regie: Patty Jenkins

Voraussichtlicher Kinostart: 5. Juni 2020

Diesmal bekommt es die halbgöttliche Superheldin (Gal Gadot) aus dem DC-Universum im Jahr 1984 mit dem Kalten Krieg und der Kristen Wiig als fiese Cheetah zu tun.

Artemis Fowl

Auf das Bild klicken, um den Trailer von Artemis Fowl zu starten © Video: Walt Disney Studios Motion Pictures

Regie: Kenneth Branagh

Voraussichtlicher Kinostart: 11. Juni 2020

Sohn einer irischen Gangsterfamilie entführt eine Elfe, um die akuten Geldprobleme daheim zu lösen – und löst damit einen Clash zwischen realer und magischer Welt aus. Wird bereits als der neue Harry Potter gehandelt. Mal abwarten …

Minions 2

Minions 2 © Universal Pictures

Regie: Kyle Balda

Voraussichtlicher Kinostart: 9. Juli 2020

Unter dem Motto The Rise of the Gru geht es bei den brabbelnden gelben Latzhosenmännchen wieder um den Aufstieg Grus. Eine sichere Blockbuster-Bank.

Tenet

Auf das Bild klicken, um den Trailer von Tenet zu starten © Video: Warner Bros. Pictures

Regie: Christopher Nolan

Voraussichtlicher Kinostart: 16. Juli 2020

Großes Rätselraten um den neuen Film von Christopher Nolan (The Dark Knight, Dunkirk): Bislang ist bekannt, dass ein Mann (John David Washington) rekrutiert wird, um gemeinsam mit einem Team (u. a. Robert Pattinson) einen besonderen Auftrag auszuführen. Wahrscheinlich ein Agentenfilm mit Zeitreise-Aspekt – und definitiv wieder in zig Zeitebenen spielend. Nolan eben.

Top Gun 2 – Maverick

Auf das Bild klicken, um den Trailer von Top Gun 2 – Maverick zu starten © Video: Paramount Pictures

Regie: Joseph Kosinski

Voraussichtlicher Kinostart: 16. Juli 2020

Tom Cruise kehrt ins Navy-Cockpit zurück und tauscht die gute alte F-14 von 1986 gegen die F/A-18 Super Hornet: Atemberaubende Flug-Action garantiert, natürlich mit waghalsigen selbstgemachten Stunts des Hauptdarstellers!

Jungle Cruise

Auf das Bild klicken, um den Trailer von Jungle Cruise zu starten © Video: Walt Disney Studios Motion Pictures

Regie: Jaume Collet-Serra

Voraussichtlicher Kinostart: 23. Juli 2020

Dwayne Johnson und Emily Blunt auf Urwaldtour, um eine geheimnisvolle Pflanze mit außergewöhnlichen Heilkräften zu finden: Walt Disney-Themenparkattraktion, die zum nächsten Franchise wachsen soll – also Family-Action.

Ghostbusters: Legacy

Auf das Bild klicken, um den Trailer von Ghostbusters: Legacy zu starten © Video: Sony Pictures Releasing

Regie: Jason Reitman

Voraussichtlicher Kinostart: 13. August 2020

Was wäre, wenn Teenies die Protonenpäckchen umschnallen, in den Ambulanzwagen springen und auf Geisterjagd gehen? Paul Rudd hilft, die Altstars Bill Murray und Dan Aykroyd schauen auch vorbei! Versucht dem Erbe der kultigen Geisterjäger gerecht zu werden – und der Trailer sieht tatsächlich schon mal gut aus.

The King’s Man – The Beginning

Auf das Bild klicken, um den Trailer von The King’s Man – The Beginning zu starten © Video: 20th Century Fox

Regie: Matthew Vaughn

Voraussichtlicher Kinostart: 17. September 2020

Wie entstanden beim „großen Völkerringen“ zwischen 1914 und 1918 die legendären Agenten aus der Savile Row? Ralph Fiennes als Mitbegründer, Harris Dickinson als erster Kingsman-Spion – Prequel zur beliebten Agentenreihe.

Der Tod auf dem Nil

Der Tod auf dem Nil © 20th Century Fox

Regie: Kenneth Branagh

Voraussichtlicher Kinostart: 15. Oktober 2020

Wer hat auf dem luxuriösen Nildampfer die schöne und reiche Linnet Doyle (Gal Gadot) ermordet? Hercule Poirot (Kenneth Branagh, auch Regie) muss sich durch viele falsche Alibis und mögliche Spuren wühlen, ehe der Klassiker gelöst ist.

Godzilla vs. Kong

Godzilla vs. Kong © Warner Bros. Pictures

Regie: Adam Wingard

Voraussichtlicher Kinostart: November 2020

Der einige Male verschobene, heimliche Höhepunkt für viele Fans: Die Kultmonster Godzilla und King Kong treffen endlich aufeinander, zwei Bossgegner des Edeltrash: Entweder ein echtes Fest oder Müll.

West Side Story

West Side Story © 20th Century Fox

Regie: Steven Spielberg

Voraussichtlicher Kinostart: 17. Dezember 2020

Neuauflage des preisgekrönten Musicals mit Ansel Elgort und Rachel Zegler als „Romeo & Julia“-Paar – hinter der Kamera fungiert niemand geringerer als Steven Spielberg. Bleibt zu hoffen, dass nach dem CATS-Debakel diese Musical-Verfilmung beim Publikum fruchtet.

Dune

Dune © Legendary Pictures

Regie: Denis Villeneuve

Voraussichtlicher Kinostart: 23. Dezember 2020

Frank Herberts Kultroman, der eigentlich als unverfilmbar gilt, in einer Adaption von Denis Villeneuve, Macher von Blade Runner 2049.