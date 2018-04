Für ‚Johnny English – Man lebt nur dreimal‘ ist das erfolgreiche Team wieder zusammengekommen, das schon ‚Johnny English – Der Spion, der es versiebte‘ und ‚Johnny English 2 – Jetzt erst recht!‘ international zu Publikumserfolgen gemacht hat.

Neben Starkomiker Rowan Atkinson, der ein weiteres Mal die Titelrolle spielt, sorgen Drehbuchautor William Davies und die Produzenten Tim Bevan und Eric Fellner von Working Title Films sowie Chris Clark auch bei Johnny Englishs drittem Kino-Abenteuer für actiongeladene Spannung und jede Menge wahnwitzige Missgeschicke. Die Regie hat David Kerr übernommen.

Johnny English - Man lebt nur dreimal

Durch die Attacke eines mysteriösen Hackers werden sämtliche britischen Undercover-Agenten enttarnt. Einzig Johnny English, der sich der Digitalisierung aufgrund mangelnder Fähigkeiten bislang erfolgreich widersetzen konnte, bleibt übrig. Es bleibt keine andere Wahl, als ausgerechnet den Spion zu reaktivieren, der bisher jede seiner Missionen vermasselt hat. Mit seinen kompromisslos analogen Methoden wird Johnny English zur letzten Hoffnung des Geheimdienstes Ihrer Majestät …

In weiteren Rollen sind Olga Kurylenko (James Bond 007: Ein Quantum Trost, Oblivion), Ben Miller (Paddington 2), Jake Lacy (How to be Single, Carol) und die zweifache Oscar-Preisträgerin Emma Thompson (Sinn & Sinnlichkeit, Tatsächlich … Liebe) zu sehen.

Österreich-Filmstart ist am 18.10.2018!