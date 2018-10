Unsere US-Reporterin Rachel Kasuch traf Jeff Bridges und Cynthia Erivo zum Interview und sprach mit ihnen über die Dreharbeiten zu Bad Times at the El Royale, ihre Zusammenarbeit, Farbenblindheit und Ratschläge für junge Schauspieler.

Jeff Bridges und Cynthia Erivo gehören zur Starbesetzung des neuen Mystery-Thrillers Bad Times at the El Royale, der gerade in den Kinos angelaufen ist. Der Film verbindet schwarzen Humor mit Horror und unerwarteten Wendungen in einer Weise, bei der lange Diskussionen nach dem Anschauen garantiert sind. Drew Goddard (The Cabin in the Woods) schrieb das Drehbuch und führte Regie.

Bad Times at the El Royale erzählt die Geschichte von sieben Fremden, von denen jeder ein dunkles Geheimnisse verbirgt. In einer schicksalhaften Nacht treffen sie alle in einem heruntergekommenen Motel namens „El Royale“ aufeinander und werden gezwungen, sich ihren inneren Dämonen zu stellen.

Neben Bridges und Erivo spielen übrigens auch Jon Hamm (Mad Men, Brautjungfern), Chris Hemsworth (Thor), Dakota Johnson (Fifty Shades Freed) und Nick Offerman (Hearts Beat Loud) mit.

Jeff Bridges im Video-Interview

Oscar-Gewinner Jeff Bridges war zuletzt im Kino-Hit „No Way Out – Gegen die Flammen“ und der Action-Komödie Kingsman: The Golden Circle zu sehen. Als nächstes wird er in dem heiß erwarteten neuen Film der preisgekrönten The Handmaid's Tale-Regisseurin Reed Morano mitspielen.



Es war so schön herauszufinden, was für eine liebenswürdige Person er ist, ich habe es wirklich genossen, mit ihm zu arbeiten (Cynthia Erivo über Jeff Bridges)



Nachdem Cynthia Erivo für ihre Broadway-Rolle in Die Farbe Lila mit dem Tony-Award ausgezeichnet wurde, wurde sie mit Angeboten überhäuft. Sie wird als nächstes u.a. in den Science-Fiction-Filmen Chaos Walking und Needle in a Timestack sowie dem Biopic Harriet zu sehen sein, in dem sie die legendäre Fluchthelferin Harriet Tubman spielen wird.

