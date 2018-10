40 Jahre Halloween: Video-Interview mit Jamie Lee Curtis

Jamie Lee Curtis wurde mit der Rolle der Laurie Strode vor vierzig Jahren zur Ikone. Halloween wurde 1978 als Low-Budget-Projekt gedreht und zog mit insgesamt elf Filmen und über 300 Millionen Dollar an den Kinokassen einen riesigen Erfolg nach sich. Curtis wurde zu einer der gefragtesten Schauspielerinnen Hollywoods und war in unzähligen Filmen zu sehen. Wie geht es Jamie Lee Curtis, 40 Jahre, nach dem großen Erfolg und mit dem neuen Halloween-Film? Im Video-Interview erfahren Sie es!

Jamie Lee Curtis schlüpft für die heiß erwartete Fortsetzung der Horrorfilm-Reihe Halloween von Regisseur David Gordon Green noch einmal in ihre legendäre Rolle (Zuletzt spielte sie in der Hit-Serie Scream Queens und übernimmt als nächstes Rollen in den Filmen Senior Entourage und Spychosis). Die Hollywood-Diva wird noch einmal zu Laurie Strode, um in Halloween erneut den Kampf gegen den sadistischen Serienmörder Michael Meyers aufzunehmen.



Diese Rolle hat den Weg für mein heutiges Leben geebnet, sie hat mir neue Möglichkeiten eröffnet, mir eine Gruppe von Freunden und treuen Fans geschenkt, die meine Arbeit unterstützen (Jamie Lee Curtis über Laurie Strode)



In dem Horror-Remake von Regisseur David Gordon Green (Stronger, Ananas Express) spielt Curtis an der Seite von Judy Greer (Ant-Man and the Wasp) und Andi Matichak (Making It: The Series).

Halloween ignoriert die vielen Fortsetzungen, die dem Original von 1978 folgten und setzt vierzig Jahre nach dem ersten Film an: So lange war der grausame Serienmörder Michael Meyers in einer psychiatrischen Anstalt weg gesperrt, doch bei seiner Verlegung in ein anderes Gefängnis gelingt ihm die Flucht.

Jamie Lee Curtis spielt gerne in Horrorfilmen mit, privat ist sie aber eher ein Angsthase © Getty Images

An Halloween kehrt er zurück in die Stadt Haddonfield, wo er einst wütete, und versetzt die Einwohner - insbesondere Laurie Strode (Jamie Lee Curtis) - erneut in Todesangst. Strode ist die einzige, die die verheerende Halloween-Nacht vor 40 Jahren überlebte - und sie hat nur auf diesen Moment gewartet, um sich endlich an Meyers Rache zu rächen. Zusammen mit ihrer Tochter Karen (Judy Greer) und ihrer Enkelin Allyson (Andi Matichak) will sie den Killer töten und seinen Fluch endgültig brechen

„Ich stelle immer Süßigkeiten hin – aber keiner kommt zu Halloween“ – Video-Interview mit Jamie Lee Curtis

Unsere Reporterin Rachel Kasuch traf Jamie Lee Curtis in Los Angeles zum Interview und sprach mit ihr über die Dreharbeiten zu „Halloween“ damals wie heute, ihre legendäre Rolle als Laurie Strode, den Feiertag Halloween und mehr. „Als Schauspieler weißt du nie wirklich, was du tust, aber du liebst es. Es ist eine seltsame Welt, die wir als Schauspieler erschaffen“, so Curtis.

Um mehr darüber zu erfahren, was Jamie Lee Curtis über Halloween zu sagen hat, seht euch unser Video-Interview an.