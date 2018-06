Von Beginn an wippt Putin stark mit den Füßen. Was bedeutet das? Stefan Verra verrät es in seiner Video-Analyse

Der Körpersprache-Experte Stefan Verra hat sich das ORF-Interview von Armin Wolf mit Wladimir Putin ganz genau angesehen und erklärt, was die beiden zwischen den Zeilen sagen. Denn: Der Körper verrät oft mehr als 1.000 Worte.

Der Österreicher Stefan Verra (45) gilt als führender Körpersprache-Experte in Europa © Severin Schweiger

Am 4. Juni führte ‚ZiB 2‘-Anchor Armin Wolf ein exklusives Interview mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin. Die Themen (österreichisch-russische Beziehungen, Nordkorea, Flug MH17, die Krim-Krise) sind vielen der 843.000 Seher noch in Erinnerung. Doch was spielte sich nonverbal zwischen den beiden Interviewpartnern ab?



Putin lümmelt, während Wolf aufrecht sitzt. Das ist Putins Dominanzsignal. Wer die Regeln vorgibt, darf die Etiquette brechen – Stefan Verra, Körpersprache-Experte



Wir baten den renommierten Körpersprache-Experten Stefan Verra um eine Beurteilung des Gesprächs. Der gebürtige Tiroler – er lebt in München – nahm Putin und Wolf ganz genau unter die Lupe und weiß zum Beispiel, warum Armin Wolf so häufig lachte. Oder: Was hatte es eigentlich mit der auffälligen Sitzhaltung der beiden Diskutanten auf sich? Antworten darauf und die komplette Analyse gibt es hier:

Video-Analyse: Was Putin und Wolf wirklich während des Interviews sagten

