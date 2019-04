Sie haben vor der Kamera ihr Bestes gegeben und sind nun im verdienten Ruhestand: Diese zehn Schauspiel-Größen sind genießen jetzt ihre Pension. Womit sie sich jetzt beschäftigen, erfahren Sie hier.

1) Doris Day

Doris Day mag Tiere © Wikipedia

Geboren am: 3. April 1922 in Cincinnati/Ohio

Im Ruhestand seit: 1973

Doris Day beendete ihre Karriere mit 49 Jahren. Letzter TV-Auftritt in der Doris Day Show 1973. Widmet sich seither dem Tierschutz, und da besonders herrenlosen Hunden. Betreibt in Carmel by the sea mit einem Geschäftspartner ein kleines Hotel namens Cypress Inn.

Bekannt aus: Bettgeflüster (Pillow Talk, 1959)

Letzter Film: Der Mann in Mammis Bett (With Six You Get Eggroll, 1968)

2) Kim Novak

Kim Novak malt gerne © Getty Images

Geboren am: 13. Februar 1933 in Chicago/Ill.

Im Ruhestand seit: 1991

Kim Novak entfloh der Vereinnahmung durch die Studios in Hollywood in die abgelegene Aussteigergegend um Big Sur/Cal., und dann weiter nördlich nach Oregon. Ihr zweiter Mann ist Tierarzt, sie leben auf einer Ranch mit vielen Tieren, sie malt und postet ihre Bilder auch gerne auf Facebook.

Bekannt aus: Vertigo - Aus dem Reich der Toten (1958)

Letzter Film: Liebestraum (1991)

3) Phoebe Cates

Phoebe Cates hat jetzt eine Boutique © Getty Images

Geboren am: 16. Juli 1963 in New York City

Im Ruhestand seit: 2001

Phoebe Cates heiratete 1989 Kollegen Kevin Cline, bekam zwei Kinder (geb. 1991 und 1994), und kehrte nur als Gefallen für Freundin Jennifer Jason Leigh für einen Film 2001 auf die Leinwand zurück. 2005 eröffnete sie eine Boutique in der man alles bekommen - von hipper Kleidung bis hin zu Olivenöl.

Bekannt aus: Gremlins (1984)

Letzter Film: Beziehungen und andere Katastrophen (The Anniversary Party, 2001)

4) Bridget Fonda

Bridget Fonda mag es jetzt familiär © Getty Images

Geboren am: 27. Jänner 1964 in Los Angeles

Im Ruhestand seit: 2002

Bridget Fonda ist 2003 mit Komponist Danny Elfman (Men in Black, Good Will Hunting) verheiratet, Sohn Oliver wurde 2005 geboren. Fonda zog sich ins Familienleben zurück.

Bekannt aus: Weiblich, ledig, jung sucht … (Single White Female, 1992)

Letzter Film: Die Schneekönigin (The Snow Queen, 2002)

5) Sean Connery

Sean Connery wurde von James Bond zum Golfer © Getty Images

Geboren am: 25. August 1930 in Edinburgh/Schottland

Im Ruhestand seit: 2006

Sean Connery spielt viel Golf und genießt die Rente in vollen Zügen.

Bekannt aus: James Bond 007 - jagt Dr. No (Dr. No, 1962)

Letzter Film: Die Liga der außergewöhnlichen Gentlemen (The League of Extraordinary Gentlemen, 2003)

6) Gene Hackman

Gene Hackman ist jetzt Autor © Getty Images

Geboren am: 30. Jänner 1930 in San Bernardino/Cal.

Im Ruhestand seit: 2008

Gene Hackman hatte einfach keine Lust mehr auf das Filmbiz. Er schreibt jetzt Romane.

Bekannt aus: Brennpunkt Brooklyn (The French Connection, 1971)

Letzter Film: Willkommen in Mooseport (Welcome to Mooseport, 2004)

7) Jack Nicholson

Jack Nicholson zeigt sich beim Basketball © Getty Images

Geboren am: 22. April 1938 in Neptun/New Jersey

Im Ruhestand seit: 2010

Jack Nicholson frönt nun seinen Hobbys: Zigarre rauchen und Basketballspiele besuchen.

Bekannt aus: Chinatown (1974)

Letzter Film: Woher weißt du, dass es Liebe ist? (How do you know, 2010)

8) Lindsay Lohan

Lindsay Lohan ist nun Gastronomin © Getty Images

Geboren am: 2. Juli 1986 in New York City

Im Ruhestand seit: ca. 2012

Nach Skandalen und Alkoholproblemen ist Lindsay Lohan wohl eher unfreiwillig aus dem Filmbiz ausgestiegen. Sie versucht sich jetzt als Gastronomin mit einem exklusiven Beachclub auf Mykonos.

Bekannt aus: Ein Zwilling kommt selten allein (The Parent Trap, 1998)

Letzter (nennenswerter) Film: Machete (2010)

9) Cameron Diaz

Cameron Diaz ist jetzt Ernährungsexpertin © Getty Images

Geboren am: 30. August 1972 in San Diego/Cal.

Im Ruhestand seit: 2017 (offizielle Bekanntgabe)

Cameron Diaz versucht, seit der Hochzeit mit Ehemann Benji Madden (er ist gemeinsam mit Zwillingsbruder Joel in der Band Good Charlotte) eine Familie zu gründen. Schreibt Ernährungsberatungsbücher.

Bekannt aus: Verrückt nach Mary (There’s Something about Mary (1998)

Letzter Film: Annie (2014)

10) Robert Redford

Robert Redford züchtet Pferde © Getty Images

Geboren am: 18. August 1936 in Santa Monica/Cal.

Im Ruhestand seit: 2018

Ob Ein Gauner und Gentleman wirklich sein letzter als Schauspieler gewesen sein wird, bleibt abzuwarten. Wenn ein tolles Drehbuch kommt, überlegt er es sich vielleicht nochmal … und bis dahin gibt’s immer was zu tun für den Pferdezüchter, Regisseur und Produzenten.

Bekannt aus: Zwei Banditen (Butch Cassidy and the Sundance Kid, 1969)

Letzter Film: Ein Gauner und Gentleman (The Old Man & the Gun, 2018)

