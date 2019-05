Videospiele sind nicht fürs Kino gedacht? Dem stimmen wir zu und ranken 30 Game-Adaptionen von der schlechtesten zur besten!

In der virtuellen Welt kannst du jeder und alles sein. Das ist mitunter ein Grund, warum sich Videospiele im Lauf der Zeit aus der Nerdnische hin zum Massenphänomen entwickelt, und den Sprung auf die große Leinwand geschafft haben. Einen Film auf solch einer Basis beruhen zu lassen ist meist keine gute Idee und gilt als ewiger Fluch der Filmbranche – denn bislang konnten nur wenige Regisseure ein Game auch fürs Kino würdig umsetzen. Dies ist übrigens auch umgekehrt der Fall: Wer einen Film als Vorbild für sein Videospiel nimmt, fährt meistens ein!

From Worst to Best: TV-MEDIA zeigt die schlimmsten und besten Beispiele!

Als Beispiele dafür, wie man es nicht machen sollte (*hust* Uwe Boll *räusper*) , haben wir diese Liste erstellt. Doch keine Sorge: Im aufsteigenden Ranking* werden im letzten Drittel natürlich auch noch ein paar Lichtblicke gezeigt. Viel Spaß! *gemessen an den Wertungen der IMDb

Platz 30) House of the Dead

House of the Dead (Trailer)

Jahr: 2003

2003 Regie: Uwe Boll

Uwe Boll IMDb-Rating: 2,0/10

2,0/10 Videospiel-Genre: Lightgun Rail Shooter

Die Teenies Cynthia, Greg, Karma und Alicia wollen die Sommerferien begiesen. Die Rave-Party auf einer verlassenen Insel kommt ihnen dafür gerade recht, doch die Vier kommen zu spät und verpassen das Boot, das mit den Partygästen bereits abgelegt hat. Um doch noch mitfeiern zu können, überreden sie den Bootsmann Victor Kirk (Jürgen Prochnow), sie zu der Insel zu bringen. Doch statt tanzender Menschenmassen treffen sie auf eine Horde Zombies! Diese haben die Tänzer bereits zum Frühstück verdrückt und warten jetzt auf einen Nachtisch … Ein Trash-Feuerwerk das leider ernst gemeint war. Regisseur Uwe Boll verwirklichte in seiner Karriere noch einige weitere Videospieladaptionen, die allesamt zum Scheitern verurteilt waren. House of the Dead gilt nachweislich als schlechteste Videospielverfilmung aller Zeiten!

Platz 29) Alone in the Dark

Alone in the Dark (Trailer)

Jahr: 2005

2005 Regie: Uwe Boll

Uwe Boll IMDb-Rating: 2,3/10

2,3/10 Videospiel-Genre: Survival Horror, Action-Adventure

Der auf übernatürliche Phänomene spezialisierte Privatdetektiv Edward Carnby (Christian Slater) hat von einer Reise ein über 10.000 Jahre altes Artefakt mitgebracht. Seine Ex-Freundin, die Archäologin Aline Cedrac (Tara Reid), versucht die Geheimnisse des Artefakts zu ergründen. Inzwischen passieren merkwürdige Dinge: Unbescholtene Bürger verwandeln sich in blutrünstige Zombies und attackieren friedfertige Menschen. Urheber des Ganzen scheint der skrupellose Professor Lionel Hudgens (Matthew Walker) zu sein, der das dunkle Geheimnis des Artefakts für seine finsteren Pläne nutzen will. Damit kann er das Tor zwischen der realen Welt und dem Reich der dunklen Mächte kontrollieren. Carnby, Aline und der Regierungsagent Burke (Stephen Dorff) kommen der grausamen Wahrheit allerdings auf die Spur. Einer Wahrheit, die ihren Ursprung in Carnbys Kindheit hat … 2008 erschien Alone in the Dark II als Verleihversion in den Videotheken, im Regiestuhl nahmen Michael Roesch und Peter Scheerer Platz – Uwe Boll fungierte als Produzent. Beide dieser Horror-Filme sind nicht nur langweilig, sondern auch extrem vorhersehbar!

Platz 28) BloodRayne

BloodRayne (Trailer)

Jahr: 2005

2005 Regie: Uwe Boll

Uwe Boll IMDb-Rating: 2,9/10

2,9/10 Videospiel-Genre: Third-Person-Shooter

Die Handlung des Films passt auf eine Briefmarke: Halbvampirin Rayne (Kristanna Loken aus Terminator 3) wird von ihrem eigenen Vater, dem Vampirlord Kagan (Ben Kingsley), in einer Freakshow gefangen gehalten. Ihr gelingt die Flucht und sie sinnt auf Rache … Uwe Boll zementierte mit Filmen wie diesem seinen zweifelhaften Ruf als schlechtester Regisseur der Welt, dennoch hat er es geschafft, für die miserable BloodRayne-Verfilmung etliche namhafte Stars vor die Kamera zu zerren (u. a. Kristanna Loken, Michael Madsen, Ben Kingsley, Michelle Rodriguez, Udo Kier sowie US-Sänger Meat Loaf) und auch noch das Budget für zwei (!) Fortsetzungen – BloodRayne 2: Deliverance (2007) und BloodRayne: The Third Reich (2010) – aufzustellen und als Regisseur umzusetzen.

Platz 27) Far Cry

Far Cry (Trailer)

Jahr: 2008

2008 Regie: Uwe Boll

Uwe Boll IMDb-Rating: 3,1/10

3,1/10 Videospiel-Genre: Ego-Shooter, Action-Adventure

Auf einer abgelegenen Militärinsel forscht der ruchlose Dr. Krieger (Trash-Ikone Udo Kier) an der Entwicklung des perfekten, unverwundbaren und bedingungslos gehorsamen Soldaten. Aber die ersten Prototypen – blasse, dumpfe Halbzombies – haben noch ihre Macken, und es gibt einiges zu vertuschen. Vor allem, weil die Durchschlagskraft der neuen Supertruppe am eigenen Wachpersonal blutig getestet wird. Davon bekommt auch die Journalistin Valerie (Emmanuelle Vaugier) Wind, weil ihr Onkel Max (Ralf Moeller) auf der Insel stationiert ist, sie heimlich mit Infos versorgt – und sich eines Tages nicht mehr meldet. Also bricht Valerie zur Insel auf. Der Mann, der sie mit dem Boot hinüberbringen soll, ist ein gewisser Jack Carver (Til Schweiger), der vor der Küste wenig erfolgreich ein Whale-Watching-Unternehmen betreibt. Doch Jack ist ehemaliger Elitesoldat. Und als Valerie kurz nach der Ankunft gleich einmal von den Wachen eingesackt und das Boot zerstört wird, zeigt Rambo a. D. Jack den Bösewichten des Doktor Krieger einmal so richtig, wo der Hammer hängt … Bei den Namen Boll, Kier, Moeller und Schweiger bekommen Trash-Fans vermutlich einen Atemstillstand, Cineasten steigt jedoch der Inhalt ihrer Mägen auf. Zugegeben, der Film ist unterste Schublade und selbst für die Kategorie D-Movie noch zu mies, aber der unfreiwillige Humor den dieses Machwerk verströmt macht den Film erträglich. Der „König der Bösewichte“ Udo Kier ist als exzentrischer, deutscher Fiesling in seinem Element und Ralph Moeller beansprucht als Zombiekrieger 110 Prozent seiner mimischen Möglichkeiten.

Platz 26) Double Dragon

Double Dragon (Trailer)

Jahr: 1994

1994 Regie: James Yukich

James Yukich IMDb-Rating: 3,7/10

3,7/10 Videospiel-Genre: Beat ’em up

Platz 25) Schwerter des Königs – Dungeon Siege

Schwerter des Königs – Dungeon Siege (Trailer)

Jahr: 2007

2007 Regie: Uwe Boll

Uwe Boll Originaltitel: In the Name of the King: A Dungeon Siege Tale

In the Name of the King: A Dungeon Siege Tale IMDb-Rating: 3,8/10

3,8/10 Videospiel-Genre: Fantasy-Action-Rollenspiel

Platz 24) Street Fighter – Die entscheidende Schlacht

Street Fighter – Die entscheidende Schlacht (Trailer)

Jahr: 1994

1994 Regie: Steven E. de Souza

Steven E. de Souza Originaltitel: Street Fighter

Street Fighter IMDb-Rating: 3,9/10

3,9/10 Videospiel-Genre: Fighting

Platz 23) Super Mario Bros.

Super Mario Bros. (Trailer)

Jahr: 1993

1993 Regie: Annabel Jankel und Rocky Morton

Annabel Jankel und Rocky Morton IMDb-Rating: 4,0/10

4,0/10 Videospiel-Genre: Jump’n’Run

Platz 22) Wing Commander

Wing Commander (Trailer)

Jahr: 1999

1999 Regie: Chris Roberts

Chris Roberts IMDb-Rating: 4,2/10

4,2/10 Videospiel-Genre: Weltraum-Flugsimulation

Platz 21) Postal

Postal (Trailer)

Jahr: 2007

2007 Regie: Uwe Boll

Uwe Boll IMDb-Rating: 4,5/10

4,5/10 Videospiel-Genre: Shooter

Platz 20) D.O.A. – Dead or Alive

D.O.A. – Dead or Alive (Trailer)

Jahr: 2006

2006 Regie: Corey Yuen

Corey Yuen IMDb-Rating: 4,8/10

4,8/10 Videospiel-Genre: Fighting

Platz 19) Tekken

Tekken (Trailer)

Jahr: 2009

2009 Regie: Dwight H. Little

Dwight H. Little IMDb-Rating: 4,8/10

4,8/10 Videospiel-Genre: Fighting

Platz 18) Doom

Doom (Trailer)

Jahr: 2005

2005 Regie: Andrzej Bartkowiak

Andrzej Bartkowiak IMDb-Rating: 5,2/10

5,2/10 Videospiel-Genre: Ego-Shooter

Platz 17) Max Payne

Max Payne (Trailer)

Jahr: 2008

2008 Regie: John Moore

John Moore IMDb-Rating: 5,4/10

5,4/10 Videospiel-Genre: Third-Person-Shooter

Platz 16) Ratchet & Clank

Ratchet & Clank (Trailer)

Jahr: 2016

2016 Regie: Kevin Munroe

Kevin Munroe IMDb-Rating: 5,6/10

5,6/10 Videospiel-Genre: Jump’n’Run, Action-Adventure

Platz 15) Assassin’s Creed

Assassin's Creed (Trailer)

Jahr: 2016

2016 Regie: Justin Kurzel

Justin Kurzel IMDb-Rating: 5,8/10

5,8/10 Videospiel-Genre: Action-Adventure

Platz 14) Lara Croft: Tomb Raider

Lara Croft: Tomb Raider (Trailer)

Jahr: 2001

2001 Regie: Simon West

Simon West IMDb-Rating: 5,8/10

5,8/10 Videospiel-Genre: Action-Adventure

Platz 13) Mortal Kombat

Mortal Kombat (Trailer)

Jahr: 1995

1995 Regie: Paul W. S. Anderson

Paul W. S. Anderson IMDb-Rating: 5,8/10

5,8/10 Videospiel-Genre: Fighting

Platz 12) Rampage: Big Meets Bigger

Rampage: Big Meets Bigger (Trailer)

Jahr: 2018

2018 Regie: Brad Peyton

Brad Peyton Originaltitel: Rampage

Rampage IMDb-Rating: 6,1/10

6,1/10 Videospiel-Genre: Action

Platz 11) Angry Birds – Der Film

Angry Birds – Der Film (Trailer)

Jahr: 2016

2016 Regie: Clay Kaytis und Fergal Reilly

Clay Kaytis und Fergal Reilly Originaltitel: The Angry Birds Movie

The Angry Birds Movie IMDb-Rating: 6,3/10

6,3/10 Videospiel-Genre: Casual Mobile Game

Platz 10) Hitman – Jeder stirbt alleine

Hitman – Jeder stirbt alleine (Trailer)

Jahr: 2007

2007 Regie: Xavier Gens

Xavier Gens Originaltitel: Hitman

Hitman IMDb-Rating: 6,3/10

6,3/10 Videospiel-Genre: Third-Person-Shooter

Platz 9) Tomb Raider

Tomb Raider (Trailer)

Jahr: 2018

2018 Regie: Roar Uthaug

Roar Uthaug IMDb-Rating: 6,3/10

6,3/10 Videospiel-Genre: Action-Adventure

Platz 8) Final Fantasy: Die Mächte in dir

Final Fantasy: Die Mächte in dir (Trailer)

Jahr: 2001

2001 Regie: Hironobu Sakaguchi und Motonori Sakakibara

Hironobu Sakaguchi und Motonori Sakakibara Originaltitel: Final Fantasy: The Spirits Within

Final Fantasy: The Spirits Within IMDb-Rating: 6,4/10

6,4/10 Videospiel-Genre: Rollenspiel

Platz 7) Need For Speed

Need For Speed (Trailer)

Jahr: 2014

2014 Regie: Scott Waugh

Scott Waugh IMDb-Rating: 6,5/10

6,5/10 Videospiel-Genre: Rennspiel

Platz 6) Prince of Persia: Der Sand der Zeit

Prince of Persia: Der Sand der Zeit (Trailer)

Jahr: 2010

2010 Regie: Mike Newell

Mike Newell Originaltitel: Prince of Persia: The Sands of Time

Prince of Persia: The Sands of Time IMDb-Rating: 6,6/10

6,6/10 Videospiel-Genre: Jump’n’Run, Action-Adventure

Platz 5) Silent Hill – Willkommen in der Hölle

Silent Hill – Willkommen in der Hölle (Trailer)

Jahr: 2006

2006 Regie: Christophe Gans

Christophe Gans Originaltitel: Silent Hill

Silent Hill IMDb-Rating: 6,6/10

6,6/10 Videospiel-Genre: Survival Horror

Platz 4) Resident Evil

Resident Evil (Trailer)

Jahr: 2002

2002 Regie: Paul W. S. Anderson

Paul W. S. Anderson IMDb-Rating: 6,7/10

6,7/10 Videospiel-Genre: Survival Horror, Third-Person-Shooter

Platz 3) WarCraft: The Beginning

WarCraft: The Beginning (Trailer)

Jahr: 2016

2016 Regie: Duncan Jones

Duncan Jones Originaltitel: WarCraft

WarCraft IMDb-Rating: 6,9/10

6,9/10 Videospiel-Genre: Echtzeitstrategie, MMORPG

Platz 2) Halo 4: Forward Unto Dawn

Halo 4: Forward Unto Dawn (Trailer)

Jahr: 2012

2012 Regie: Stewart Hendler

Stewart Hendler IMDb-Rating: 7,0/10

7,0/10 Videospiel-Genre: Ego-Shooter

Platz 1) Pokémon: Meisterdetektiv Pikachu

Pokémon: Meisterdetektiv Pikachu (Trailer)

Jahr: 2019

2019 Regie: Rob Letterman

Rob Letterman IMDb-Rating: 7,1/10

7,1/10 Videospiel-Genre: Rollenspiel