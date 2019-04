Der Rückblick auf Intrigen, Morde und Kriege: Zur Einstimmung auf die finale Game of Thrones-Staffel gibt es hier den Rückblick auf die wichtigsten Ereignisse. SPOILERWARNUNG: Alle sieben Staffeln sind kurz zusammengefasst.

Daenerys Targaryen, Jon Schnee aka Aegon Targaryen, eine Stark oder doch ein Lannister? Wer sitzt am Ende am Eisernen Thron? Diese Frage beantwortet uns hoffentlich die finale Game of Thrones-Staffel. Bevor es aber so weit ist, fassen wir kurz und übersichtlich die Staffeln 1 bis 7 zusammen und blicken auf die kommende, achte Staffel.

GAME OF THRONES VON STAFFEL 1 BIS STAFFEL 7 IM SCHNELLDURCHLAUF [ACHTUNG SPOILER!]:

Wer wird bei Game of Thrones letztlich an die Macht kommen? Was bisher geschah, gibt es hier zum Nachlesen.





GAME OF THRONES: STAFFEL 1 – DER HAND GEHT ES AN DEN KRAGEN

Robert Baratheon sitzt nach einer Rebellion gegen die Targaryens auf dem Eisernen Thron und regiert die Sieben Königreiche von Westeros. Als der wichtigste Berater des Königs ermordet wird, um zu vertuschen, dass Cersei (Lena Headey), die Frau des Königs, eine heimliche Affäre mit ihrem Bruder Jamie (Nikolaj Coster Walder) hat und seine drei Erben Kuckuckskinder sind, wird Roberts alter Freund Eddard "Ned" Stark (Sean Bean) die neue "Hand des Königs". In Westeros kommt König Robert bei einem Jagdunfall ums Leben.

Ned will die Machtergreifung der Lannisters unter Joffrey verhindern, und wird daher zuerst eingesperrt, dann enthauptet. Die Folge: Neds Sohn Robb Stark ruft sich zum "König des Nordens" aus und erklärt den Lannisters den Krieg. Derweil buhlen in Essos die verstoßenen Targaryens um Unterstützer. So wird Tochter Daenerys (Emilia Clarke) an den Kriegerfürsten Kahl Drogo (Jason Momoa) verschachert. Als der stirbt, bleibt sie mit drei frisch geschlüpften Drachen und kriegerischen Reitern zurück.

GAME OF THRONES: STAFFEL 2 – DREI DRACHEN UND FÜNF KÖNIGE

Die Brüder des toten Robert, Stanley & Stannis Baratheon, beanspruchen den Eisernen Thron für sich. Dort sitzt aber Joffrey, dessen Mutter als Regentin herrscht. Sein Onkel Tyrion (Peter Dinklage) ist seine "Hand". Im Norden hat sich Robb unabhängig gemacht, und Balon Graufreud ernennt sich zum Herrscher der Eiseninsel. Dann killt ein Schattendämon, den Hexe Melisandre heraufbeschwor, Renly. Stannis segelt nach Königsmund. Balons Sohn Theon (Alfie Allen), der von den Starks aufgezogen wurde, verrät Robb und nimmt Winterfell ein.

Neds vermeintlicher Bastard-Sohn Jon Schnee (Kit Harington) ist bei der Nachtwache, einer Schutzwacht, die den Norden (geschützt mit einer Mega-Mauer) bewacht. Bei einer Mission trifft er auf Wildlingsfrau Ygritte. In Essos will Daenerys durch reiche Händler an Schiffe kommen, um nach Westeros zu segeln. Starks Tochter Arya (Maisie Williams) ist auf der Flucht, während ihre Schwester Sansa (Sophie Turner) am Hof unter Joffrey leidet. Am Ende gelingt Stannis die Eroberung von Westeros nicht, die Lannisters setzen seine Schiffe in Brand.

GAME OF THRONES: STAFFEL 3 – DIE STARKS WERDEN DEZIMIERT

Das Haus Tyrell steigt in das Spiel um den Thron ein und will Tochter Margaery (Natalie Dormer) mit Joffrey verheiraten. Lannister-Oberhaupt Tywin ist die neue Hand des Königs und regiert Westeros, während Cersei und Tyrion an Macht einbüßen. Robb verliert indes den Krieg im Norden, Sansa bleibt die gequälte Gefangene der Lannisters, und Arya ist weiterhin auf der Flucht. Bei der "Roten Hochzeit" werden Robb Stark, seine Mutter und Verbündete von Lannister-Anhängern hinterhältig abgeschlachtet. Die Boltons unter Führung des gemeingefährlichen Sadisten Ramsay Bolton, erobern Winterfell.

Jon schließt sich im Norden zum Schein den Wildlingen unter Manke Ryder an, verliebt sich in Ygritte und muss sich von ihr immer „Du weißt gar nichts, Jon Schnee" anhören. Gegen Ende erklimmen sie die Mauer. In Essos baut Daenerys ihre Macht aus. So kontrolliert sie die „Unbefleckten", ein großes Heer von Eunuchen-Söldnern. Mit ihnen und ihren drei Drachen legt sie sich mit der Stadt Yunkai an, wo die „Sprengerin der Ketten" Tausende Sklaven befreit.

GAME OF THRONES: STAFFEL 4 – WER HAT DEN KÖNIG GEKILLT?

Jamie Lannister kehrt nach langer Kriegsgefangenschaft mit nur einer Hand nach Westeros zurück, wo er von seiner einzigen Liebe und Schwester abgewiesen wird. Sansa wird gegen ihren Willen mit Tyrion verheiratet, und die Hochzeit von Joffrey mit Margaery Tyrell endet für den Bräutigam tödlich - er wird vergiftet. Tyrion wird fälschlicherweise des Königsmordes verdächtigt und erhofft sich Freispruch durch Duell. Allerdings wird seinem Kämpfer von Gregor „Der Berg" Clegane der Kopf zerquetscht.

amie befreit daraufhin Tyrion aus dem Kerker, der killt seinen Vater mit einer Armbrust und flüchtet. Auch Sansa gelingt die Flucht. Jon ist wieder bei der Nachtwache und verteidigt sie gegen einen Angriff der Wildlinge (dabei stirbt übrigens seine Ygritte). Nur mithilfe von Stannis können sie den Ansturm abwenden. Bran Stark (noch ein Kind von Ned), der seit Staffel eins querschnittgelähmt ist, zieht mit seinem Freund Hodor nördlich der Mauer und trifft auf den Dreiäugigen Raben. Und Daenerys befreit am Weg nach Mereen weiterhin Sklaven.

GAME OF THRONES: STAFFEL 5 – JON SCHNEE WIRD VERRATEN

Tommen erbt den Thron seines älteren Bruder Joffrey, Mutter Cersei und Königin Margaery, die nach Joffrey Tommen heiratete, streiten um den Einfluss auf den Burschen. Die Boltons haben Stannis im Krieg um den Norden geschlagen. Sansa wurde mit Ramsey Bolton zwangsverheiratet und wird fortan von dem Sadisten brutal gequält. Tyrion verbündet sich in Essos mit Daenerys, die bei einem Aufstand auf ihrem Drachen flieht und Tyrion einstweilen die Herrschaft über die Sklavenbucht überlässt.

n Königsmund kommt die religiöse Bewegung der Spatzen an die Macht und wirft Cersei wegen Inzest in den Kerker. Nach einem nackten Bußgang durch die Stadt darf sie im Palast auf ihren Prozess warten. Arya schließt sich in Bravos der Attentätergruppe der "Gesichtslosen Männer" an und schult ihre Skills im Töten. Jon Schnee ist neuer Kommandant der Nachtwache. Er will diese mit den Wildlingen vereinen, um eine Chance gegen die Weißen Wanderer, eine Mega-Armee aus Untoten, zu haben. Die Folge: Mehrere Mitglieder erstechen Jon.

GAME OF THRONES: STAFFEL 6 – CERSEI ÜBERNIMMT DIE MACHT

Der tote Jon Schnee wird von Hexe Melisandre wiederbelebt, er ist ihr "Prinz, der versprochen wurde". Sansa flieht zu Jon, die beiden besiegen in der epischen Schlacht der Bastarde Ramsey und übernehmen die Macht im Norden. Jenseits der Mauer versucht Bran der neue Dreiäugige Rabe zu werden, wird aber von den Weißen Wanderern angegriffen. Hodor opfert sich mit den Worten "Hold the Door". Später erkennt Bran in einer Vision, dass Jon der heimliche Sohn von Lyanna Stark und Rhaegar Targaryen ist.

In Köngismund entzieht sich Cersei ihrem Prozess, indem sie die Kathedrale in Brand steckt und all ihre Gegner (die Spatzen und Tyrells) umbringt. Die Folge:Tommen stürzt sich aus dem Fenster, sie wird Alleinherrscherin. Auf den Eiseninseln übernimmt Theons Onkel Euron die Macht, woraufhin Theon und seine Schwester sich mit Daenerys verbünden. In Dorne entledigen sich die Frauen der Männer, verbünden sich mit Oleanna Tyrell und schicken Daenerys Schiffe. Diese segelt am Ende mit ihrem riesigen Heer und der neuen Flotte nach Westeros.

GAME OF THRONES: STAFFEL 7 – DIE ZOMBIES KOMMEN

Daenerys nimmt Drachenstein in Beschlag. Jon besucht sie und will, dass sie ihn im Kampf gegen den Nachtkönig und seine Weißen Wanderer unterstützt. Bei einer Schlacht jenseits der Mauer kommt es zum großen Unglück: Einer von Daenerys Drachen, Viserion, wird getötet. In Winterfell treffen Sansa, Arya und Bran aufeinander. In einer weiteren Vision erfährt Bran, dass Jon Schnee kein Bastard ist, sondern dass Lyanna und Rhaegar vor dessen Geburt geheiratet haben.

Jon heißt eigentlich Aegon Targaryen und ist der wahre Erbe des Eisernen Throns. Indes treffen sich Daenerys, Jon,Tyrion & Co mit Cersei und Jamie, um einen Waffenstillstand zu verhandeln, weil die wahre Bedrohung die Untoten sind. Cersei stimmt zu, schmiedet aber in Wahrheit Pläne, um ihre Macht weiter auszubauen. Jamie taugt das nicht, also verlässt er Cersei. Der Nachtkönig hat aus Viserion einen Untoten gemacht und durchbricht die Mauer, während Jon und Daenerys ein Schäferstündchen einlegen - ohne zu wissen, dass sie Neffe und Tante sind.

GAME OF THRONES: STAFFEL 8

Die achte und finale Staffel von Game of Thrones wird sich über sechs Episoden erstrecken und bereits wie die beiden vorangegangenen Staffeln ist die Handlung noch nicht im Rahmen von George R. R. Martins Buchreihe Das Lied von Eis und Feuer veröffentlicht.

Tröstlich: Nach der achten Staffel soll es verschiedene Spin-offs geben, die im Game of Thrones-Universum spielen.

Game of Thrones Staffel 8 gibt es hier

