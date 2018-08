‚Game of Thrones‘: Erster Mini-Teaser zur letzten Staffel!

‚Game of Thrones‘:

2019 kommt die finale Staffel von ‚Game Of Thrones‘ und die Fans des HBO-Serienhits sehnen sich nach jedem noch so kleinen Infohappen. Jetzt gibt es erstes, offizielles Bewegtbild zu den letzten Episoden des brutalen Fantasy-Epos!

Viel ist über die letzte Staffel von ‚Game of Thrones‘ noch nicht bekannt: Staffel 8 kommt im ersten Halbjahr 2019 und soll sechs Episoden umfassen – dann ist Schluss mit John Snow, Daenerys Targaryen, Cersei Lannister und Co. Da ist es schon verständlich, dass Fans der Erfolgs-Fantasy total aus dem Häuschen sind, wenn neue Infohappen ihren Weg ans Tageslicht finden.

HBO-Vorschau mit neuen ‚GoT‘-Szenen

Den womöglich Unerwartetsten gab es zum Start in die neue Woche, als die Sendungsverantwortlichen von HBO ein kleines Vorschauvideo auf ihre kommenden Highlight veröffentlichte. Darunter befinden sich neben klitzekleinen Szenenschnipsel von ‚Big Little Lies‘ und ‚True Detective‘ auch erstes Bewegtbildmaterial zu ‚Game of Thrones‘.

‚Game of Thrones‘ - First Look © Video: YouTube

‚GoT‘-Kenner werden zwar merken, dass in dem kurzen Clip auch einige Szenen aus bereits bekannten Staffeln wiederverwertet wurden, allerdings gibt es Minute 1:10 erstmals das Wiedersehen von Jon Snow (Kit Harington) und seiner Schwester Sansa Stark (Sophie Turner) in Winterfell zu sehen.

Sobald es weitere Infos zur finalen Staffel gibt, werden wir darüber berichten.