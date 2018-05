Die Fußball-WM 2018 im TV: Welche Sender was übertragen

Am 14. Juni startet in Russland die 21. Fußball-WM. Wie umfangreich ORF, ARD/ZDF und Schweizer Fernsehen das Top-Sportereignis übertragen.

Obwohl Österreich die Endrunde verpasst hat und nur als "Sparringpartner" für Russland (30.5.), Deutschland (2.6.) und Brasilien (10.6.) fungieren darf, steigt die Vorfreude auf das Sportspektakel. Für heimische Fußballfans die wahrscheinlich wichtigste Frage: Wie kann ich die WM live via TV verfolgen? TV-MEDIA hat erste Details.

ORF zeigt fast alles live

Das Küniglberg-TV, das sich die WM rund 10,5 Mio. Euro (Rechte und Produktion) kosten lässt, zeigt 56 der 64 WM-Begegnungen live, vom Eröffnungsspiel Russland - Saudi-Arabien bis zum Finale (15. Juli).

Die acht Parallel-Partien am letzten Gruppenspieltag laufen beim Nachrichtensender oe24.TV.

An den ersten beiden Spieltagen wird um 14.00,17.00 und 20.00 Uhr MEZ gekickt, am dritten Spieltag um 16.00 und 20.00 Uhr. Auch die Achtel-und Viertelfinali haben 16.00 und 20.00 Uhr als Anstoßzeit, die Halbfinali 20.00 Uhr, das Finale startet um 17.00 Uhr.

WM-Spezial: Alle Infos zur WM in Russland Teil 1 © Video: dpa

In Abwesenheit des Austro-Teams wird das ORF-WM-Studio in Wien errichtet, dort führen u. a. die Moderatoren Rainer Pariasek und Alina Zellhofer mit den Experten (u. a. Herbert Prohaska) durch die langen WM-Tage, die mit den Highlights vom Vortag starten und dem spätabendlichen WM Club enden. Auch Kristina Inhof ist in Wien im Einsatz, die Kommentatorenriege wird von Oliver Polzer und Thomas König angeführt.

WM-Spezial: Alle Infos zur WM in Russland Teil 2 © Video: dpa

ARD und ZDF zeigen alle 64 Partien

Die deutschen öffentlich-rechtlichen Sender haben sämtliche 64 WM-Partien im Programm, wobei die parallel angesetzten Begegnungen zum Vorrundenfinale bei den Spartenkanälen One und ZDF info zu sehen sein werden.

Was das Studio betrifft, so machen ARD und ZDF gemeinsame Sache, und zwar ganz bewusst nicht in Russland, sondern beim Südwestfunk in Baden-Baden. Diese Entscheidung demonstriert "nicht nur räumliche Distanz, sondern symbolisiert auch den nötigen journalistischen Abstand zu einer durchaus umstrittenen Veranstaltung in einem entsprechend umstrittenen Ausrichterland", wie es vonseiten der Sender heißt. Dass die WM-Kosten dadurch sinken, kann den Verantwortlichen nur recht sein, immerhin mussten ARD und ZDF schon für die Übertragungsrechte am Turnier 218 Mio. Euro an die FIFA überweisen.

Russland: Sicherheitsvorkehrungen zur WM © Video: Zoomin.TV

"Erstes" und "Zweites" haben zwar das große WM-Studio nicht in Russland, sind aber trotzdem ganz nah dran am Quartier der DFB-Weltmeister in Watuniki bei Moskau. Von der dortigen Außenstelle melden sich Gerhard Delling (ARD) und Katrin Müller-Hohenstein (ZDF), während in Baden-Baden für die ARD die Moderatoren Alexander Bommes und Matthias Opdenhövel von Experte Thomas Hitzlsperger bzw. fürs ZDF die Moderatoren Oliver Welke und Jochen Breyer von den Experten Oliver Kahn und Sebastian Kehl unterstützt werden. Unter den Live-Kommentatoren sticht Claudia Neumann hervor, die als erste Frau bei einer Männer-WM hinter dem Mikro sitzen wird.

Volles Programm beim SRF in Zürich und Russland

Volles WM-Programm gibt es schließlich auch beim Schweizer Fernsehen, hierzulande kann man via SRF zwei zuschauen. Das "Anchor-Studio" mit den Moderatoren Paddy Kälin und Lukas Studer wird in Zürich sein, die Partien des Schweizer Teams präsentiert Rainer Maria Salzgeber mit Experte Benjamin Huggel direkt aus Russland.