Für ‚Smallfoot‘ wird Channing Tatum zum Yeti

Nachdem sich die Animationsabteilung von Warner Bros. zuletzt Störchen und Legomaxerln gewidmet hat, wird ihr nächster Streich vom sagenumwobenen Yeti handeln. Ein erster Teaser-Trailer gibt jetzt bereits Einblicke in ‚Smallfoot‘ – für den u. a. Channing Tatum (‚Magic Mike‘) eine Sprechrolle übernimmt.

Kryptozoologen versuchen seit jeher die Existenz von mystischen Kreaturen wie dem Monster von Loch Ness zu erforschen – handfeste Beweise dafür liegen allerdings noch keine vor. Die Animationsabteilung von Warner Bros. dreht nun den Spieß um, und lässt in ihrer kommenden Kids-Komödie ‚Smallfoot‘ einen Yeti Schauermärchen über die Menschen verbreiten.

Ein eisartiges Abenteuer

Gemeinsam mit seiner Sippe haust das Schneeungeheuer Migo (im Original gesprochen von Channing Tatum) am Himalaya. Optische Ähnlichkeiten zum beliebten Yeti aus Pixars ‚Die Monster AG‘ sind höchwahrscheinlich nur Zufall, trotzdem ist der Kerl mindestens genauso schusselig und tischt seinen Kollegen am liebsten Geschichten vom Wesen Smallfoot auf. Dass damit der Mensch gemeint ist, zeigt der erste Teaser-Trailer, denn just Bergsteiger Percy (James Corden) läuft Migo über den Weg und soll seine Sicht aufs Leben damit für immer ändern.

‚Smallfoot' - Teaser Trailer (Deutsch)

Neben Tatum und Corden zählen u. a. auch Anna Faris, Danny DeVito, Zendaya Coleman sowie NBA-Star LeBron James zur Riege der Synchronsprecher. Regie führt Karey Kirkpatrick, der bereits mit ‚Ab durch die Hecke‘ Gespür für kindliche Animationskomödien bewies, Chris Miller und Phil Lord (‚The LEGO Movie‘) treten als ausführende Produzenten auf. In den österreichischen Kinos soll ‚Smallfoot‘ im Oktober 2018 anlaufen.