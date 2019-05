Eurovision Song Contest 2019: Alle Songs und Termine im Überblick

Vom 14. bis 18. Mai findet in Tel Aviv der 64. Eurovision Song Contest statt – und Israel ist somit zum dritten Mal nach 1979 und 1999 Gastgeberland des Musikbewerbs. Mit was für Liedern die 41 Nationen aufwarten, und zu welchem Zeitpunkt die Interpreten auf der Bühne stehen werden, verraten wir Ihnen im Artikel. PLUS: Wer daheim vor dem Fernseher mitfiebern und sich Notizen oder Punktewertungen notieren möchte, kann das mit unserem praktischen Wertungsbogen machen! Einfach kostenlos downloaden und ausdrucken.

Für Österreich an den Start geht bei der heurigen Ausgabe die steirische Vollblutmusikerin Pænda, die mit der Elektropopnummer Limits, also Grenzen, ihr Glück versuchen will. Geht es nach den Buchmachern, sind allerdings die Niederlande, Russland, die Schweiz, Italien, Schweden und Island die Favoriten. So oder so kann man sich wieder eine spannende Show erwarten, die mit einer fein gespickten Bandbreite an Genres, schrägen Gesangseinlagen und fetzigen Bühenshows auffährt. Besonders schrill: Die Gruppe Hatari von der Atlantikinsel erinnert optisch an Rammstein, ordnet sich akustisch jedoch im Techno-Fach ein.

Einschalten: ESC-Manie auch beim ORF!

Im ORF ist der Song Contest das bestimmende Thema der Woche: Neben den Liveshows präsentiert Andi Knoll wie schon in den letzten Jahren drei Episoden von Mr. Song Contest proudly presents (14., 16. und 18. Mai, 20.15 Uhr, ORF 1) mit den interessantesten und schrägsten Startern sowie Israel-Impressionen. „Das ist quasi das Vorglühen“, freut sich der 46-Jährige, der am 8. Mai hinfliegt und drei Tage vor Ort auch in Jerusalem und am roten Meer dreht, falls es die politische Lage zulässt. Eine Premiere dagegen: Setteles Zugabe, das jeweils im Anschluss an das Halbfinale (um 23.15 Uhr) und das Finale (gegen 0.30 Uhr) in ORF 1 läuft und in dem Hanno Settele mit Musikern und Experten das vorangegangene Geschehen auf der Bühne analysieren wird.

Ihr persönlicher Wertungsbogen zum Download!

Sie wollen daheim vor dem Fernseher mitfiebern, sich Notizen zu den einzelnen Darbietungen machen oder vermerken, bei welcher Nation der berühmte Satz „12 Points to…“ gefallen ist? Kein Problem, mit dem praktischen Wertungsbogen von TV-MEDIA! Einfach hier downloaden, ausdrucken und schon kann der Spaß losgehen. Wir empfehlen dazu ein Flascherl Wein ;-)

Klicken Sie auf das Bild, um Ihren persönlichen Wertungsbogen herunterzuladen! © Eurovision Song Contest / TV-MEDIA

1. Halbfinale: 14. Mai, 21.00 Uhr (ORF 1)

Startnummer 1: Zypern

Tamta - Replay © Video: YouTube

Startnummer 2: Montenegro

D mol - Heaven © Video: YouTube

Startnummer 3: Finnland

Darude feat. Sebastian Rejman - Look Away © Video: YouTube

Startnummer 4: Polen

Tulia - Fire of Love (Pali sie) © Video: YouTube

Startnummer 5: Slowenien

Zala Kralj & Gašper Šantl - Sebi © Video: YouTube

Startnummer 6: Tschechien

Lake Malawi - Friend Of A Friend © Video: YouTube

Startnummer 7: Ungarn

Joci Pápai - Az én apám © Video: YouTube

Startnummer 8: Weißrussland

ZENA - Like It © Video: YouTube

Startnummer 9: Serbien

Nevena Božovic - Kruna © Video: YouTube

Startnummer 10: Belgien

Eliot - Wake Up © Video: YouTube

Startnummer 11: Georgien

Oto Nemsadze - Keep on Going © Video: YouTube

Startnummer 12: Australien

Kate Miller-Heidke - Zero Gravity © Video: YouTube

Startnummer 13: Island

Hatari – Hatrið mun sigra © Video: YouTube

Startnummer 14: Estland

Victor Crone - Storm © Video: YouTube

Startnummer 15: Portugal

Conan Osiris - Telemóveis © Video: YouTube

Startnummer 16: Griechenland

Katerine Duska - Better Love © Video: YouTube

Startnummer 17: San Marino

2. Halbfinale: 16. Mai, 21.00 Uhr (ORF 1)

Startnummer 1: Armenien

Srbuk - Walking Out © Video: YouTube

Startnummer 2: Irland

Sarah McTernan - 22 © Video: YouTube

Startnummer 3: Moldawien

Anna Odobescu – Stay © Video: YouTube

Startnummer 4: Schweiz

Luca Hänni - She Got Me © Video: YouTube

Startnummer 5: Lettland

Carousel - That Night © Video: YouTube

Startnummer 6: Rumänien

Ester Peony - On A Sunday © Video: YouTube

Startnummer 7: Dänemark

Leonora - Love Is Forever © Video: YouTube

Startnummer 8: Schweden

John Lundvik - Too Late For Love © Video: YouTube

Startnummer 9: Österreich

PÆNDA - Limits © Video: YouTube

Startnummer 10: Kroatien

Roko - The Dream © Video: YouTube

Startnummer 11: Malta

Michela - Chameleon © Video: YouTube

Startnummer 12: Litauen

Jurij Veklenko - Run With The Lions © Video: YouTube

Startnummer 13: Russland

Sergey Lazarev - Scream © Video: YouTube

Startnummer 14: Albanien

Jonida Maliqi - Ktheju tokës © Video: YouTube

Startnummer 15: Norwegen

KEiiNO - Spirit In The Sky © Video: YouTube

Startnummer 16: Niederlande

Duncan Laurence - Arcade © Video: YouTube

Startnummer 17: Nordmazedonien

Tamara Todevska - Proud © Video: YouTube

Startnummer 18: Aserbaidschan

Die Fixstarter für das Finale am 18. Mai, 21.00 Uhr

Israel

Kobi Marimi - Home © Video: YouTube

Deutschland

S!sters - Sister © Video: YouTube

Frankreich

Bilal Hassani - Roi © Video: YouTube

Großbritannien

Michael Rice - Bigger Than Us © Video: YouTube

Italien

Mahmood - Soldi © Video: YouTube

Spanien

Miki - La Venda © Video: YouTube