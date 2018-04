Im Teaser zum Marvel-Antihelden-Film ‚Venom‘ bekamen Fans die titelgebende Bestie noch nicht zu Gesicht. Das ändert sich jedoch mit dem ersten richtigen Trailer, in dem Tom Hardy zum ikonischen Spider-Man-Widersacher mutiert!

Regisseur Ruben Fleischer wollte Comic-Fans mit seiner filmischen Adaption des Spider-Man-Bösewichts auf die Folter spannen, hat sich jedoch ins eigene Fleisch geschnitten: Das Ausbleiben des Titelhelden im ersten Teaser-Trailer (TV-MEDIA berichtete) sorgte für Unmut bei Marvel-Anhängern. Diesen Fauxpass konnte der ‚Zombieland‘-Macher jedoch mit dem neuen Trailer wiedergutmachen. Darin sehen wir Eddie Brock (gespielt von Tom Hardy) nun endlich zum schwarzen Symbionten ‚Venom‘ mutieren.

‚Venom‘ - Official Trailer © Video: YouTube

Gastauftritt von ‚Spider-Man‘ Tom Holland nicht ausgeschlossen

Neben Tom Hardy werden im Film auch noch andere Hollywoodgrößen wie Michelle Williams, Woody Harrelson, Riz Ahmed und Jenny Slate zu sehen sein. Ein Gastauftritt des aktuellen ‚Spider-Man‘ Tom Holland ist, laut aktuellen Spekulationen, ebenfalls nicht ausgeschlossen – die IMDb listet den 21-Jährigen zumindest im Cast auf.

Die IMDb listet ‚Spider-Man‘-Darsteller Tom Holland im Cast auf © Screenshot IMDb

Ab 4. Oktober 2018 gibt’s das Schauerwesen in seiner vollen Pracht zu bewundern, dann nämlich läuft ‚Venom‘ in den österreichischen Kinos an.