In der Fortsetzung des ‚Harry Potter‘-Spin-offs ist Newt Scamander (Eddie Redmayne) unterwegs in Paris – und trifft dabei auf Gellert Grindelwald (Johnny Depp) und Albus Dumbledore (Jude Law). Unterstützung bekommt der Magizoologe dabei wieder von Katherine Waterston und Dan Fogler.

Magie-Fans dürfen Ende diesen Jahres wieder in die zauberhafte Welt von ‚Harry Potter‘ zurückkehren. Newt Scamander (Eddie Redmayne) und seine fantastischen Tierwesen treffen auf Albus Dumbledore (Jude Law), der es mit dem bösen Magier Gellert Grindelwald (Johnny Depp) aufnehmen muss. Teil eins spülte weltweit 814 Millionen Dollar in die Kinokassen – ein klares Zeichen dafür, dass die Kinogeher auch gegenwärtig noch liebend gerne in J.K. Rowlings „Potter-Kosmos“ eintauchen.

‚Phantastische Tierwesen: Grindelwalds Verbrechen‘ - Offizieller Trailer © Video: YouTube

‚Phantastische Tierwesen: Grindelwalds Verbrechen‘ läuft am 15. November in den österreichischen Kinos an. Neben Redmayne, Law und Depp werden im Film u. a. auch Katherine Waterston, Zoë Kravitz, Ezra Miller, Carmen Ejogo und erneut Dan Fogler als schusseliger Kowalski zu sehen sein.