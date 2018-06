40 Jahre nach dem legendären Originalfilm muss sich Jamie Lee Curtis als Laurie Strode in Halloween (Österreich-Start am 25.10.2018) dem maskierten Serienkiller erneut in den Weg stellen und sorgt gemeinsam mit Blumhouse-Ikone Jason Blum (‚Get Out‘, ‚Split‘ dafür, dass die diesjährige Horrornacht zu einem einschneidenden Erlebnis wird.

H40! In der legendären Originalbesetzung von 1978 stellt sich Laurie Strode (nach wie vor verkörpert von der unerschrockenen Jamie Lee Curtis) zum letzten Mal einem der nachhaltigsten Ungeheuer des Horrorgenres: dem maskierten Serienkiller Michael Myers, der seit vier Jahrzehnten zuverlässig dafür sorgt, dass Laurie ebenso wie Millionen Fans in den Halloween-Nächten keinen Schlaf finden... 2018 bildet mit dem grausigen Jubiläum keine Ausnahme.

Wer ist in Halloween 2018 mit von der Partie?

Darsteller: Jamie Lee Curtis, Judy Greer, Will Patton, Nick Castle, Andi Matichak, Omar J. Dorsey

Regie: David Gordon Green

Drehbuch: David Gordon Green, Danny McBride & Jeff Fradley

Basierend auf Figuren von: John Carpenter & Debra Hill

Produzenten: Jason Blum, Malek Akkad, Bill Block

Ausführende Produzenten: John Carpenter, Jamie Lee Curtis, David Gordon Green & Danny McBride

Trailer zu Halloween 2018



Nach 40 Jahren kommt Michael Myers wieder zurück!