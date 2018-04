Erster Blick auf ‚Rise of the Teenage Mutant Ninja Turtles‘

Im kommenden Ableger ‚Rise of the Teenage Mutant Ninja Turtles‘ sind die Grünhäuter kaum wiederzuerkennen

‚Rise of the Teenage Mutant Ninja Turtles‘

Hey, jetzt kommen die Hero Turtles! Die beliebten Grünhäuter erobern abermals die TV-Bildschirme und melden sich mit einer fetzigen neuen Zeichentrickserie zurück. Während Fans vom neuen Look der Schildkröten-Brüder wenig angetan sind, überzeugt der erste Teaser-Trailer mit frechem Humor der alten Schule.

Die Ninja Turtles feiern noch dieses Jahr ihr Comeback im Fernsehen! Zugegeben, so richtig weg waren sie eigentlich nicht, denn seit den frühen 80ern beglücken uns die vier pizzaliebenden Schildkröten-Brüder Leonardo, Raphael, Michelangelo und Donatello in regelmäßigen Abständen mit neuen Abenteuern.

Turtles auf allen Kanälen

Zuletzt flimmerte die Animationsserie ‚Teenage Mutant Ninja Turtles‘ von 2012 bis 2017 über die Bildschirme (124 Episoden wurden hiervon vom Kindersender Nickelodeon in Auftrag gegeben), auch die beiden Michael-Bay-Produktionen aus den Jahren 2014 und 2016 (beide u. a. mit Megan Fox in der weiblichen Hauptrolle als Journalistin April O’Neil) werden Fans in Erinnerung geblieben sein. Dem aber nicht genug, wird noch heuer eine neue Trickserie vom Stapel gelassen.

Die ersten Reaktionen auf ‚Teenage Mutant Ninja Turtles‘ (2012-2017) fielen ebenfalls katastrophal aus – die Serie mauserte sich allerdings zum beliebten Dauerbrenner © Nickelodeon

Ungewohnte Optik

Ausgestrahlt wird ‚Rise of the Teenage Mutant Ninja Turtles‘ abermals auf Nickelodeon, im Mittelpunkt der Handlung stehen die Jugendjahre der Turtles. Wie auch bereits in etlichen Realverfilmungen gezeigt, stehen die vier Grünhäuter hier noch am Anfang ihrer Ninja-Karriere und schlagen sich mehr schlecht als recht mit Unholden aus der New Yorker Unterwelt herum.

Der ehemalige Ninjutsu-Meister Hamato Yoshi – der in eine humanoide Ratte namens Splinter verwandelt wurde – wird die Brüder unterrichten, an ihrer Seite fungiert die toughe April O’Neil – die erstmals in der Turtles-Geschichte als Afro-Amerikanerin dargestellt wird. Ungewöhnlich ist auch der Look der kommenden Serie: Fans stößt vor allem das Charakterdesign des stoischen Raphael auf, der mit seiner Körpermasse wie der Hulk aus der Reihe tanzt. Dass die Serie allerdings in Sachen Humor wieder etliche Gags der alten Schule vermuten lässt, zeigt der erste Teaser.

‚Rise of The Teenage Mutant Ninja Turtles‘ - Teaser © Video: YouTube

‚Rise of the Teenage Mutant Ninja Turtles‘ soll im September diesen Jahres in Amerika anlaufen. Für den deutschsprachigen Raum gibt es bisher noch kein Veröffentlichungsdatum.