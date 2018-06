Erste Bilder der finalen Staffel von House of Cards

In der sechsten und finalen Staffel der preisgekrönten Serie House of Cards kehrt die Golden-Globe-Gewinnerin Robin Wright als Präsidentin der Vereinigten Staaten zurück – Start ihrer Präsidentschaft ist noch in diesem Jahr.

Die Oscar-Nominierten Diane Lane und Greg Kinnear sowie Cody Fern verstärken Robin Wright in der finalen Staffel neben Michael Kelly, Jayne Atkinson, Patricia Clarkson, Constance Zimmer, Derek Cecil, Campbell Scott und Boris McGiver. Kevin Spacey ist nicht mehr an Bord (TV-MEDIA berichtete).

Ende einer erfolgreichen Serie

House of Cards erhielt bislang 53 Emmy-Nominierungen und sieben Auszeichnungen, darunter den wichtigsten Emmy für einen Streaming-Dienst, den Preis für die beste Regiearbeit von David Fincher. House of Cards wurde mit zwei Golden Globes ausgezeichnet und sechsmal nominiert. Die Serie erhielt zwei Screen Actors Guild Awards und wurde elfmal nominiert. Außerdem wurde House of Cards ausgezeichnet unter anderem mit einem AFI Award, einem Writers Guild Award und vier Nominierungen, zwei BAFTA-Nominierungen, vier Producers Guild Award-Nominierungen, zwei Directors Guild Award-Nominierungen und einem Peabody Award.

Trailer zur Final Season