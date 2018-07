GoT erhält die meisten Emmy-Nominierungen

Game of Thrones

Während die Kult-Saga von HBO ‚Game of Thrones‘ für insgesamt 22 Emmys nominert ist, räumt Netflix erstmals mit den insgesamt meisten Nominierungen ab.

Am 17. September 2018 finden die 70.ten Primetime Emmy Awards statt. Großer Favorit ist – mit insgesamt 22 Nominierungen – ‚Game of Thrones‘ von HBO. Die 8. Staffel ist gerade fertiggedrecht und wird für April 2019 erwartet. Harte Konkurrenz bekommt das Mittelalter-Epos allerdings von der HBO-Serie ‚Westworld‘ und der Satire-Show ‚Saturday Night Live‘, die beide in 21 Kategorien nominiert sind.

Doch der Sender ist in Sachen Emmy Awards nicht mehr der Erste, denn: Netflix hat HBO überholt. 112 Mal wurden Netflix-Produktionen für die diesjährigen Emmy Awards im September nominiert. Damit hat es der Streaming-Dienst erstmals geschafft an HBO (108 Nominierungen) vorbeizuziehen.

© Statista.com

Der Sender hatte die letzten 17 Jahre durchgehend die meisten Nominierungen erhalten. Die Top drei werden von NBC mit 78 Nominierungen komplettiert. Mit hulu und Amazon finden sich noch zwei weiterer Online-Only-Anbieter in den Top 10.

