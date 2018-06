Erster Trailer zu ‚Drachenzähmen leicht gemacht 3‘

Universal Pictures und Dreamworks Animation haben den ersten Trailer zu ‚Drachenzähmen leicht gemacht 3‘ veröffentlicht. Der dritte und letzte Teil trägt den Untertitel ‚Die geheime Welt‘ und landet am 21. Februar 2019 in den österreichischen Kinos.

Mit der heiß ersehnten Fortsetzung ‚Drachenzähmen leicht gemacht 3: Die geheime Welt‘ findet eine der beliebtesten Animations-Franchises aller Zeiten ihren fantastischen Höhepunkt: Der Film spielt einige Jahre nach Teil zwei, in dem der junge Hicks nach dem Tod seines Vaters Haudrauf zum neuen Oberhaupt des Wikingerclans aufgestiegen ist. Er arbeitet nach wie vor an seinem Traum, eine Welt zu erschaffen, in der Drachen und Menschen friedlich zusammenleben können. Währenddessen trifft sein Schützling Ohnezahn auf eine ungezähmte Drachendame, die ihm gehörig den Kopf verdreht. Als sich eine neue Gefahr anbahnt, sind die beiden Freunde gezwungen, all ihre Fähigkeiten aufzubieten, um ihren Traum und sogar das Überleben von Ohnezahns Rasse zu sichern.

Wiedersehen mit alten Bekannten

Dean DeBlois, der auch bereits die ersten beiden Kapitel inszenierte, nimmt auch diesmal wieder im Regiestuhl Platz, auch John Powell kehrt zurück und sorgt abermals für die musikalische Untermalung der Fantasyanimation. Produziert wird von Brad Lewis (‚Ratatouille‘) und Bonnie Arnold (‚Toy Story‘).

In der englischen Originalfassung werden natürlich auch wieder die Sprechrollen von ihren bereits etablierten Schauspielern übernommen: Jay Baruchel (Hicks), America Ferrera (Astrid), Jonah Hill (Rotzbacke), Craig Ferguson (Grobian), Christopher Mintz-Plasse (Fischbein), T.J. Miller (Taffnuss), Kristen Wiig (Raffnuss), Djimon Hounsou (Drago), Cate Blanchett (Hicks Mutter Valko) und Gerard Butler (Hicks Vater Haudrauf).

