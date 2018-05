‚Destination Hochzeit‘: Rom-Com mit Keanu Reeves und Winona Ryder

Der erster Trailer zur schrägen Liebeskomödie ‚Destination Wedding‘ mit ‚Matrix‘-Star Keanu Reeves und Winona Ryder (‚Stranger Things‘) macht wirklich Lust auf mehr!

Nein, bitte nicht schon wieder eine Rom-Com! Aber halt, diese hier ist anders: Im Mittelpunkt von ‚Destination Wedding‘ stehen zwei waschechte Superstars, die bereits mehrfach bewiesen haben, dass sie vor der Kamera ein gutes Gespann abgeben. Die Rede ist von Keanu Reeves (‚John Wick‘) und Winona Ryder (‚Stranger Things‘). Gemeinsam brillierten sie u. a. im Horrorklassiker ‚Bram Stoker’s Dracula‘ (1992), der Sci-Fi-Animation ‚A Scanner Darkly – Der dunkle Schirm‘ (2006) sowie dem Drama ‚Pippa Lee‘ (2009).

Gleich und Gleich gesellt sich gern

Jetzt spielen die beiden nach fast zehn Jahren abermals zusammen in einem Film, und liefern in der Liebeskomödie ‚Destination Hochzeit‘ ihre womöglich schrägste Performance ab. Frank (Reeves) und Lindsay (Ryder) lernen sich auf der Hochzeit eines befreundeten Pärchens kennen und stellen rasch fest, dass sie ziemliche Miesepeter sind.

Das zeichnet sich bereits am Flughafen ab, wo sie über alles und jeden schimpfen und gipfelt natürlich in der eigentlichen Hochzeitszeremonie, die sie eigentlich zum Kotzen finden. Bekanntermaßen gesellt sich Gleich und Gleich gern – und so hauen sich die zwei auf ein Packl, um sich die Feier halbwegs erträglich zu gestalten. Dass sie sich dabei höchstwahrscheinlich näherkommen, gibt das Genre vor …

‚Destination Wedding‘ - Trailer #1 © Video: YouTube

Keanu Reeves – der mit der Kombi Anzug-Bart seit 2014 seine Rolle als ‚John Wick‘ lebt – überzeugt mit herrlich lakonischem Humor, während Winona Ryder als überdrehte Nörglerin mit Alkoholproblem für Sympathiepunkte sorgt. Im Kino dürfen wir uns ab 8. November 2018 von ‚Destination Wedding‘ überzeugen.