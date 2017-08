Countdown zum Start von ES beginnt!

In einem Monat ist es soweit: Das sehnsüchtig erwartete Remake von Stephen King's Horrorklassiker ‚ES‘ kommt am 29. September zu uns in die Kinos. Damit die Wartezeit ein wenig kürzer wird, gibt's hier die Trailer und Infos zum Film.

Unter der Regie des argentinischen Regisseurs Andy Muschietti schlüpft Bill Skarsgard in die Rolle des mörderischen Clowns. Seit der Veröffentlichung des ersten Trailers, führt ‚ES‘ die Social Media Charts an. Was sagen die, die den Film schon vorab zu sehen bekommen haben?



Eine der besten Stephen-King-Verfilmungen, die je gedreht wurde



Dan Casey von Nerdist findet den Film „spooktacular“ und fügt hinzu: „Großartige Darsteller, überraschend lustig und mit wirklich nervenaufreibendem Schrecken.“ Anthony Breznican von Entertainment Weekly teilt diesen Eindruck und sagt: „Ich denke, es ist eine der besten Stephen-King-Verfilmungen, die je gedreht wurde.“

Wegen Gewalt, Horror und Blut in den USA erst ab 17 Jahren freigegeben

In den USA erhielt der Film von der MPAA (Motion Picture Association of America) wegen der Darstellung von Gewalt und Horror und blutiger Szenen ein R-Rating, was einer Freigabe ab 17 Jahren entspricht.

Trailer: So grauenvoll wird das ‚ES‘-Remake

Fortsetzung bereits in Planung

Zwei Monate vor dem Kinostart hatte sich Regisseur Muschietti im Gespräch zur Produktionsplanung der Fortsetzung geäußert. Demnach soll das Drehbuch zu Teil 2 im Januar 2018 fertig sein und idealerweise mit der Vorbereitung im März 2018 und mit den Dreharbeiten Mitte 2018 begonnen werden, sodass ein Kinostart im Herbst 2019 machbar wäre. Teil 2 soll den Fokus dann auf den Klub der Verlierer im Erwachsenenalter legen und Rückblenden in das Jahr 1989 enthalten, als sie noch Kinder waren.