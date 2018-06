‚Christopher Robin‘: Deutscher Trailer zum Winnie-Puuh-Realfilm

Einst erlebte der junge Christopher Robin im fantastischen Hundert-Morgen-Wald spannende Abenteuer mit Puuh-Bär, Tigger, Ferkel und Co. – als erwachsener Mann (dargestellt von Ewan McGregor) hat der Workaholic seine Freunde allerdings vergessen. Als das Glück seiner Familie auf dem Spiel steht und Christopher kurz vorm Verzweifeln ist, eilen ihm seine Kumpels zu Hilfe.

Unzählige Abenteuer hat Christopher Robin (Ewan McGregor) mit seinen plüschigen Freunden im Hundert-Morgen-Wald erlebt, doch der einstige Entdecker ist längst erwachsen geworden und muss sich mit ganz gewöhnlichen Dingen herumschlagen wie einem schlecht bezahlten Job und einer nicht immer rosigen Ehe. Immer mehr vernachlässigt der Workaholic seine Frau Emily (Hayley Atwell) und Tochter Madeline (Bronte Carmichael), bis ausgerechnet seine einstigen tierischen Begleiter dem ein Ende setzen wollen und zurück in sein Leben kommen.

‚Christopher Robin‘ bringt die kuscheligen Zeichentrick-Ikonen rund um Winnie Puuh, Ferkel, Tigger und Esel I-Aah zurück, allerdings in ungewohnter Form, denn die Plüschbande begibt sich erstmals in ein reales Setting mit echten Akteuren. Regie führte Marc Forster (‚James Bond: Ein Quantum Trost‘), in den österreichischen Kinos soll der Film am 16. August 2018 in den Kinos.