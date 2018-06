‚Bumblebee‘: Erster Trailer zum ‚Transformers‘-Spin-off

Im ersten Trailer des ‚Transformers‘-Spin-offs ‚Bumblebee‘ wird die Coming-of-Age-Geschichte eines Mädchens und eines Roboter-Autos erzählt.

In bisher fünf Filmen retteten die Autobots unter der Führung von Optimus Prime die Menschen. Schuld an den Überlebenskämpfen zwischen Erdenbewohnern und Außerirdischen waren zumeist die sogenannten Decepticons. Während das Action-Franchise 2007 noch richtig fetzte, ist anno 2018 der Lack ab und die Filme performen auch an den Kinokassen nicht mehr wie gewünscht. Mit dem ersten Spin-off soll nun gegengesteuert werden.

Mädchen trifft Maschine

Im Mittelpunkt von ‚Bumblebee‘ steht der gleichnamige, als gelber VW Käfer getarnte Autobot, der sich im Jahr 1987 auf einem Schrottplatz in Kalifornien verschanzt. Die junge Charlie (Hailee Steinfeld) entdeckt das Gefährt und kommt hinter sein Geheimnis. Mädchen und Maschine freunden sich an, während die 18-Jährige nebenbei als Teenagerin klarzukommen versucht.

‚Bumblebee‘ - Official Teaser Trailer © Video: YouTube

Produziert wird von Michael Bay (der bei den ‚Transformers‘-Filmen 1 bis 5 Regie führte), im Regiestuhl nimmt indes Travis Knight (‚Kubo – Der tapfere Samurai‘) Platz. Außer Jungstar Steinfeld (‚The Edge of Seventeen‘) sind noch John Cena (‚Daddy’s Home 2‘) und Pamela Adlon (‚Better Things‘) mit von der Partie. Der deutschsprachige Kinostart ist für den 20. Dezember 2018 avisiert.