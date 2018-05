‚Bohemian Rhapsody‘: Erster Teaser-Trailer zum Queen-Biopic

Der 37-jährige US-Schauspieler Rami Malek (‚Mr. Robot‘) blüht in der Rolle als Rock-Legende Freddie Mercury richtig auf!

Das Queen-Biopic ‚Bohemian Rhapsody‘ hat schwere Zeiten hinter sich: Anfangs kam das Projekt nicht so richtig in Fahrt, dann gab es Streit um die Besetzung der Hauptrolle mit Sacha Baron Cohen (TV-MEDIA berichtete) und zuletzt wurde im Dezember 2017 auch noch Regisseur Bryan Singer (‚X-Men‘) gefeuert. Als Ersatz wurde Dexter Fletcher gefunden, der vor allem als Schauspieler bekannt ist, im Jahr 2016 aber bereits ein anderes Biopic gedreht hat: ‚Eddie The Eagle‘ (TV-MEDIA berichtete). Nun kommt ‚Bohemian Rhapsody‘ aber nach viel Hin und Her in diesem Jahr endlich ins Kino.

Rami Malik IST Freddie Mercury!

Im ersten Teaser-Trailer mausert sich der 37-jährige ‚Mr. Robot‘-Star Rami Malek zu Rock-Legende Freddie Mercury – und überzeugt dabei auf voller Linie. Gesangsparts wurden übrigens großteils von ihm selbst eingespielt, wobei es auch einige Aufnahmen des echten Freddie Mercury in den Film geschafft haben.

‚Bohemian Rhapsody‘ soll am 27. Dezember in den österreichischen Kinos anlaufen.