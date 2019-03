Glenn Close, Michael Fassbender, Jason Momoa - alle lieben Jimmy Fallon! Warum sollten sie sich sonst in seiner The Tonight Show zum Deppen machen? Wir zeigen die 10 besten und fiesesten Jimmy Fallon-Battles.

Wenn Jimmy Fallon über etwas lustig machen kann, dann tut er es auch! - Inklusive sich selbst. Das beweist Jimmy Fallon Woche für Woche in seiner The Tonight Show starring Jimmy Fallon. Besonders dann, wenn er mit seinen superprominenten Gästen in den Ring steigt.

Jimmy Fallons fiese Spielchen: Alles der Gaudi wegen und immer an der Grenze zur Blamage

In jeder Ausgabe der wochentäglichen Late-Night-Show auf NBC treibt Fallon, nachdem er sich in seinem Monolog über viel Alltägliches und wenig Politisches mokiert hat, mit der ersten Riege von Musikern, Schauspielern oder Sportlern seine Späße - und ist Teil davon. Bei den verrückten Spielen, die er zum Teil von seinen Vorgängern bei der The Tonight Show (seit 1954) übernahm und zum Teil selbst erfand, verlangt er nicht nur seinen Gästen einiges ab, sondern auch sich selbst. So vermittelt Fallon das Gefühl, er sei mit allen Stars dick befreundet und hänge mit ihnen gerne ab.

BESTENLISTE: DIE LUSTIGSTEN BATTLES MIT JIMMY FALLON UND DEN HOLLYWOOD-STARS

1) Water War mit Jason Momoa

Nach den Regeln des Kartenspiels Stoß gewinnt der mit der höheren Karte, der Verlierer kriegt Wasser ins Gesicht. Naheliegend, dass Fallon das Wasser-Game für Aquaman Jason Momoa ausgesucht hat, der trug's mit Fassung. Er ist in guter Gesellschaft, Hugh Jackman und Tom Cruise traf's auch schon.

Water War with Jason Momoa © Video: YouTube

2) Pup Quiz mit Glenn Close und Finn Wolfhard

Jimmy kann auch lieb sein: Zwei Promi-Gäste werden in einem Quizduell für richtige Antworten (und die falschen des Gegners) mit Hundebabys belohnt. Auf den Klassiker freuen sich die Superstars, er steht seit über drei Jahren auf der Tonight-Show-Liste. Zuletzt spielten 101 Dalmatiner-Hundeentführerin Glenn Close und Stranger Things-Star Finn Wolfhard.

Pup Quiz with Glenn Close and Finn Wolfhard © Video: YouTube

3) Slay it, don’t spray it! mit Gwyneth Paltrow

Karaoke unter verschärften Bedingungen: Jimmy Fallon und sein Promi-Gast, in dem Fall Schauspielerin Gwyneth Paltrow, singen abwechselnd eine Hit-Single, den Text dürfen sie ablesen. Doch der läuft an einem bestimmten Punkt nicht mehr mit. Nur wer den Text bezwingt (slay), bleibt vom Wasserstrahl aus dem Mikro verschont. Auch Popsänger Shawn Mendes erhielt eine Fallon-Dusche.

Slay It, Don't Spray It with Gwyneth Paltrow © Video: YouTube

4) Can you feel it? mit Kim Kardashian

Die Regeln sind simpel: Innerhalb von 30 Sekunden muss ein Gegenstand, ein Subjekt, ein Tier (ausgestopft oder lebendig) in einer Box "erfühlt" werden. J. Lo hat's mit einem Schneemann ganz gut erwischt, Fallon zuckte bei einer Plüschvogelspinne völlig aus. Ebenso wie Kim Kardashian, sie sollte den Kopf von Steve Higgins (Fallons Sidekick) ertasten. Zum Brüllen!

Jimmy and Kim Kardashian West Freak Out Touching Mystery Objects © Video: YouTube

5) Drinko mit Ryan Reynolds

Die Zutaten für Cocktails wählt eine Scheibe aus, die durch einen Raster in einen Becher fällt. Klingt harmlos, aber ein Blick auf die Inhalte bestätigt, dass man für Fallons Trinkspiel einen Saumagen braucht: Blut, Muschelsaft, Speck-Ei-Käse, Kren. Ryan Reynolds traf's in der ersten Runde nicht so schlimm, dafür wollte er es zum Schluss wissen und mixte selbst. Nur so viel: Fallon übergab sich.

Drinko with Ryan Reynolds © Video: YouTube

6) Egg Russian Roulette mit Cate Blanchett

Das Spiel gibt's schon ewig, es zählt mitunter zu den lustigsten und beliebtesten in der Tonight Show. Gäste und Gastgeber schlagen sich Eier auf den Kopf. Der Clou: Von einem Dutzend Eiern sind vier roh, acht hart gekocht Es spielte u. a. Cate Blanchett.

Egg Russian Roulette with Cate Blanchett © Video: YouTube

7) Slay it, don’t spray it! mit Shawn Mendes

Die Karaoke-Regeln sind, wie schon oben erwähnt: Nur wer den Text bezwingt (slay), bleibt vom Wasserstrahl aus dem Mikro verschont. Popsänger Shawn Mendes erhielt eine Fallon-Dusche.

Slay It, Don't Spray It with Shawn Mendes © Video: YouTube

8) Cooler Heads mit James Franco

Es ist zwar lustig dabei zuzuschauen, wie Promis - nach falscher Beantwortung von Multiple-Choice-Fragen - eine Tonne mit flüssigem oder trockenem Inhalt über dem Kopf geleert bekommen, aber nicht ungefährlich: Eine scharfe Sauce verbrannte schon Fallons Gesicht. James Franco hatte damals Glück, das Popcorn war harmlos. Ob das Spiel je wiederkommen wird ?

Cooler Heads with James Franco © Video: YouTube

9) Dance Battle mit Charlize Theron

Jimmy Fallon fordert seine Gäste, so auch im Tanzduell. Es geht im Prinzip darum, einen neuen Tanzstil zu kreieren. Die Vorgabe bei Charlize Theron: Schlage eine Giraffe und mach den Tennis-Profi. Bei Letzterem tanzte sie übrigens zu Falcos Kommissar.

Dance Battle with Charlize Theron © Video: YouTube

10) Frozen Blackjack mit Michael Fassbender

Der Kartenspiel-Klassiker ist ein beliebtes Fallon-Spiel, das er immer wieder gerne abwandelt. Bei dieser Variante ist der Wetteinsatz ziemlich brutal: Der Gewinner des Spiels schüttet dem Verlierer mithilfe eines Trichters und eines dicken Schlauchs Eiswasser in die Hose. Das ließ selbst Steve-Jobs-Darsteller Michael Fassbender erstarren.

Frozen Blackjack with Michael Fassbender © Video: YouTube

