Battle of the Sexes

‚Battle of the Sexes – Gegen jede Regel‘ (ab 23. 11. im Kino) passt nicht nur zu aktuellen #metoo-Debatte, er stellt sich auch für einen Oscar an.

1973 verdient die Weltelite im Damentennis so wenig, dass sich eine mehrfache Grand Slam-und Wimbledon-Siegerin nicht mal eine Nanny leisten kann, Frauen gelten nur als sexy Aufputz.

Billie Jean King (Emma Stone) platzt der Kragen © 20th Century Fox

Als ihnen bei einem Turnier nur ein Achtel der männlichen Siegesdotierung geboten wird, platzt der Nr. 1, Billie Jean King (Emma Stone), der Kragen. Gegen alle Drohungen und Hindernisse gründet sie mit anderen Topspielerinnen eine eigene Liga.

Battle of the Sexes - Gegen jede Regel © Video: YouTube

Doch gerade als sich die Ladys als gleichberechtigter Faktor positionieren, kommt die Herausforderung: Der spiel-und geltungssüchtige 55-jährige Ex-Champ und Zocker Bobby Riggs (Steve Carell) fordert die Damen heraus - gegen einen Prachtkerl wie ihn hätte auch ihre Nr. 1 keine Chance ...

Billy Riggs (links) ist ein ziemlicher Macho-Kasperl © 20th Century Fox

Fein inszeniert, toll besetzt und top gespielt, diese wahre Story über weibliche Selbstermächtigung, Coming-out, alte Machos und Tennis. Die Balance zwischen Anliegen und Humor hält - da sehen wir wohl einige bei den Oscars wieder.