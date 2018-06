‚Bad Spies‘: Mila Kunis ermittelt in Wien!

Neuer deutscher Trailer zu ‚Bad Spies‘ veröffentlicht: Mila Kunis und Kate McKinnon auf der schrägsten Mission ihres Lebens!

Mit diesen Agentinnen endet jede Flucht im absoluten Chaos – und das wird für die Zuschauer zum Angriff auf die Lachmuskeln. Das Frauenpower-Duo Mila Kunis (‚Bad Moms‘) und Kate McKinnon (‚Ghostbusters‘) sorgte schon im ersten US-Trailer zu ‚Bad Spies‘ für jede Menge absurde Gags, jetzt folgt die deutsche Synchronisation.

US-Agentinnen machen europäische Hauptstädte unsicher

Die neurotische Audrey (Mila Kunis) fällt aus allen Wolken, als sich ihr fader Ex als Spion entpuppt. Als sie gemeinsam mit ihrer chaotischen Freundin Morgan (Kate McKinnon) einen Mordanschlag auf ihn beobachtet, treten die beiden Hals über Kopf die Flucht durch die Hauptstädte Europas an – dabei verschlägt es das Gespann auch nach Wien! Immer im Gepäck: Ein USB-Stick mit brandgefährlichen Informationen, den sie bei Audreys Verflossenem gefunden haben. Während ihnen die CIA, osteuropäische Killer sowie ein mysteriöser Mi6-Agent (Sam Heughan) ständig auf den Fersen sind, wird schnell klar: Audrey und Morgan haben wirklich wenig von dem Talent, das man als internationaler Agent braucht …

‚Bad Spies‘ - Offizieller Trailer © Video: YouTube

Wien bei internationalen Produktionen immer beliebter

Im Regiestuhl der Actionkomödie nahm Susanna Fogel (‚Famous in Love‘) Platz, am Drehbuch wirkte David Iserson (‚Mr. Robot‘) mit. Gedreht wurde zum Großteil in Budapest, wobei einige Szenen tatsächlich im September 2017 in der Wiener Innenstadt zum Leben erweckt wurden – u. a. wurde im 7. Bezirk eine Verfolgungsjagd gefilmt.

Diese Szene spielt zwar in Wien, wurde jedoch in Budapest gedreht. Ein Blick auf die Kennzeichen lässt Österreicher schmunzeln ;-) © Lionsgate Films

Auch der Spittelberg und der Michaelerplatz – an dem bereits im April 2017 Jennifer Lawrence für ‚Red Sparrow‘ vor der Kamera stand (TV-MEDIA berichtete) – wurden zum Schauplatz der Produktion.

‚Bad Spies‘ läuft am 30. August in den österreichischen Kinos an.