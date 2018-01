Die zweite Staffel der Anthologieserie ‚American Crime Story‘ (ab 29. 1. 2018 auf Sky Atlantic) handelt vom Mord an Gianni Versace - und glänzt mit Top-Besetzung!

Der 15. Juli 1997 war ein schwarzer Tag für die Modewelt: Star-Designer Gianni Versace, der als schillerndste Mode-Ikone der 90er galt, wurde vor seiner Villa am Ocean Drive in Miami erschossen. Der Täter, ein 27-jähriger Callboy namens Andrew Cunanan, hatte schon andere Menschen umgebracht und nahm sich kurz darauf das Leben. Das Motiv ist bis heute unklar. Regie-Meister Ryan Murphy (‚American Horror Story‘, ‚Eat Pray Love‘) nimmt sich in der zweiten Staffel seiner Anthologieserie ‚American Crime Story‘ dieses Dramas an und beleuchtet nicht nur die schreckliche Tat, sondern auch das soziale Umfeld des Killers und dessen Geisteszustand. Herausgekommen ist eine spannende, theatralische und sensible Hochglanz-Serie über zehn Folgen.

Die Serie überzeugt aber mit einem erlesenen Cast: ‚Glee‘-Star Darren Criss verkörpert den verstörten Serienkiller Andrew Cunanan, Popstar Ricky Martin spielt Versaces Liebhaber Antonio D'Amico und Edgar Ramirez (‚Carlos - Der Schakal‘) schlüpft in die Rolle von Gianni Versace. Und keine Geringere als Oscar-Preisträgerin Penelope Cruz, 43, ist Giannis Schwester Donatella. Die Hollywood-Aktrice gab zu, dass sie sehr aufgeregt war, die berühmte Mode-Ikone darzustellen: "Du fühlst dich viel verantwortlicher, wenn du eine reale Person spielst.

Als Ryan mich anrief, sagte ich: „Ich muss zuerst mit Donatella darüber sprechen, bevor ich den Job annehme.'" Erst nach diesem Gespräch fühlte sie sich dann bereit, die Rolle zu übernehmen. In der ‚The Ellen DeGeneres Show‘ erzählte Cruz später: „Sie sagte mir, wenn es jemand machen sollte, wäre sie sehr glücklich, wenn ich diejenige sei, weil ich glaube, dass sie weiß, was ich für sie und Gianni empfinde.“

Zur Vorbereitung auf die Rolle legte sich die Schauspielerin richtig ins Zeug. So sprach sie mit der Designerin, die das Erbe ihres Bruders angetreten hatte, über die Familiengeschichte und arbeitete mit einem Dialog-Coach, um Donatellas italienischen Akzent aus den 90ern perfekt nachzuahmen (das gelang ihr übrigens wunderbar).

Trailer: Vorschau auf American Crime Story: The Assassination of Gianni Versace

Mit Penélope Cruz und Ricky Martin © Video: YouTube

Trotzdem: Donatella ist alles anderes als begeistert vom Ergebnis. „Ich habe die Serie nicht gesehen und werde es auch nicht tun, denn nach all der Zeit schmerzt es immer noch, Gianni so unwahr dargestellt zu sehen“, teilte die Designerin einer italienischen Zeitung mit. Auch aus einem offiziellen Statement der Familie Versace kann man große Skepsis gegenüber der Serie herauslesen, die auf dem Werk Vulgar Favors von Journalistin Maureen Orth beruht: „Da Versace das Buch, auf dem die Serie unter anderem basiert, weder autorisiert hat noch am Drehbuch beteiligt war, sollte diese TV-Serie als reine Fiktion betrachtet werden.“