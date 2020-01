James Bond: Seine besten Missionen und schlechtesten Filme

Er fährt sündhaft teure Aston Martins, hat die schönsten Frauen zu seinen Füßen liegen und mag Wodka-Martinis nur geschüttelt, nicht gerührt. Ian Flemings Geheimagent 007 ist Kult und auch aus der gegenwärtigen Popkultur nicht wegzudenken. Wir haben die bisherigen Kinoabenteuer von Luxusagent James Bond nach Qualität gereiht und präsentieren seine besten und schlechtesten Missionen.

Stirb an einem anderen Tag

Jahr: 2002

Regie: Lee Tamahori

Originaltitel: Die Another Day

Bond-Darsteller: Pierce Brosnan

IMDb-Wertung: 6,1/10

In Nordkorea geht eine Mission des MI6 arg schief: Bond (Pierce Brosnan) wird verraten, gefasst und gefoltert. Erst nach 14 Monaten kommt er per Agententausch frei. Chefin M (Judi Dench) glaubt, dass er zum Verräter wurde, entzieht ihm den Doppelnull-Status und lässt ihn rund um die Uhr bewachen. Doch Bond entkommt und folgt der Spur des wahren Verräters. Dabei trifft er auf die sexy NSA-Agentin Jinx (Halle Berry) und Millionär Graves (Toby Stephens) … Brosnans vierter und letzter Einsatz als 007 mit Action, Erotik und Witz.

Moonraker – Streng geheim

Jahr: 1979

Regie: Lewis Gilbert

Originaltitel: Moonraker

Bond-Darsteller: Roger Moore

IMDb-Wertung: 6,3/10

Nach einem fetzigen Intro, in dem Bond (Roger Moore) ohne Fallschirm aus einem Flugzeug fällt, erhält der britische Agent den Auftrag, ein entführtes Spaceshuttle, die Moonraker, aufzuspüren. Spuren führen ihn zu Industrie-Chef Drax (Michael Lonsdale), der einen perfiden Plan hat: Er will die Menschheit vom Weltall aus ausrotten und die Erde neu besiedeln … Mit dem Erscheinen von Star Wars musste natürlich auch Bond ins All. Action und Stunts überzeugen, auch der Witz passt, Plot und Effekte sind aber nicht ganz rund.

Im Angesicht des Todes

Jahr: 1985

Regie: John Glen

Originaltitel: A View to a Kill

Bond-Darsteller: Roger Moore

IMDb-Wertung: 6,4/10

Auf der Suche nach einem Mikrochip gelangt der britische Top-Spion Bond (Roger Moore) auf die Pferdefarm des Großindustriellen Max Zorin (Christopher Walken). Dort entlarvt er dessen perfiden Plan: Der machtgierige Zorin möchte ganz Silicon Valley auslöschen und damit die größte Mikrochip-Produktionsstätte der Welt zerstören. An seiner Seite ist Kampfamazone May (Grace Jones). Doch auch Bond hat tatkräftige Unterstützung, u. a. in Form von Geologin Stacey (Tanya Roberts) … Siebenter und letzter Einsatz für Roger Moore.

Die Welt ist nicht genug

Jahr: 1999

Regie: Michael Apted

Originaltitel: The World Is Not Enough

Bond-Darsteller: Pierce Brosnan

IMDb-Wertung: 6,4/10

Nach der Entdeckung riesiger Erdölvorkommen unter dem Kaspischen Meer geht’s in der Ölbranche rund. Der Magnat Sir Robert King wird just in den Räumen des Brit-Geheimdienstes gekillt – nun muss James Bond (Pierce Brosnan) dessen Tochter Elektra (Sophie Marceau) vor dem durch eine Kugel im Hirn schmerzunempfindlichen Fiesling Renard (Robert Carlyle) schützen … Doppelnull-Mission Nr. 19 erfreut mit cooler Action, u. a. in der Türkei und in den schottischen Highlands, sowie mit netten Gags.

Der Morgen stirbt nie

Jahr: 1997

Regie: Roger Spottiswoode

Originaltitel: Tomorrow Never Dies

Bond-Darsteller: Pierce Brosnan

IMDb-Wertung: 6,5/10

Medienmogul Carver (Jonathan Pryce) will sein weltumspannendes Nachrichtennetzwerk weiter pushen – und versucht, einen Krieg zwischen England und China anzuzetteln, indem er einen britischen Flugzeugträger im Südchinesischen Meer versenkt und die Sache der Volksrepublik unterjubelt. Doch schon ist 007 (Pierce Brosnan) zur Stelle und nimmt gemeinsam mit der aparten chinesischen Agentin Wai Lin (Michelle Yeoh) den Kampf auf … Rasante Action, spektakuläre Stunts und aufwendige Effekte.

Diamantenfieber

Jahr: 1971

Regie: Guy Hamilton

Originaltitel: Diamonds Are Forever

Bond-Darsteller: Sean Connery

IMDb-Wertung: 6,6/10

Für die damalige Traumgage von mehr als einer Million Dollar ließ sich Sean Connery überreden, noch einmal in die Rolle des Brit-Agenten zu schlüpfen. Als solcher glaubt er, seinen Erzfeind Blofeld (Charles Gray) erledigt zu haben – in Wahrheit hat er aber nur den Doppelgänger erwischt. Blöd, denn Blofeld hat Übles im Sinn … Schriller als die Vorgänger, mit Las Vegas als Hauptschauplatz und homosexuellen Killerpärchen (Mr. Wint & Mr. Kidd).

Octopussy

Jahr: 1983

Regie: John Glen

Originaltitel: Octopussy

Bond-Darsteller: Roger Moore

IMDb-Wertung: 6,6/10

Im selben Jahr, in dem Sean Connery in Sag niemals nie (zählt nicht zur EON-Reihe und wird in dieser Liste nicht angeführt!) sein Bond-Comeback feierte, schlüpfte Roger Moore zum vorletzten Mal in die 007-Rolle. Und bekam es dabei mit mehreren Gegenspielern zu tun: mit dem in Indien lebenden afghanischen Prinzen Kamal Khan (Louis Jourdan), der mit dem durchgeknallten Sowjet-General Orlov (Steven Berkoff) unter einer Decke steckt, und mit der schönen Titelspenderin (Maud Adams) … Exotische Schauplätze, noch mehr Ironie als sonst und jede Menge rasante Action.

Lizenz zum Töten

Jahr: 1989

Regie: John Glen

Originaltitel: Licence to Kill

Bond-Darsteller: Timothy Dalton

IMDb-Wertung: 6,6/10

Kurz vor der Hochzeit von Bonds (Timothy Dalton) Kumpel und CIA-Agent Felix nehmen die zwei Drogenbaron Sanchez (Robert Davi) in spektakulärer Manier fest. Dank eines bestochenen DEA-Agenten flieht der Gangster, tötet Felix’ Braut und verletzt den CIA-Mann schwer. 007 schwört Rache und gerät mit seinem Chef „M“ in Streit. Daraufhin entzieht dieser seinem besten Mann die Lizenz zum Töten. Also macht Bond solo Jagd auf Sanchez … Timothy Daltons letzter 007-Einsatz: Für viele einer der härtesten und besten Bond-Filme.

Ein Quantum Trost

Jahr: 2008

Regie: Marc Forster

Originaltitel: Quantum of Solace

Bond-Darsteller: Daniel Craig

IMDb-Wertung: 6,6/10

Der Freitod seiner Liebsten Vesper in Casino Royale setzt James Bond (Daniel Craig) arg zu. Mit Wut im Bauch und zum Leidwesen seiner Chefin M (Judi Dench) eröffnet der Brit-Agent die Jagd auf die Hintermänner der Organisation, die ihren Tod mitverantworten. Spuren führen ihn u. a. nach Bregenz, wo er hinter den Kulissen der Seebühne herumturnt, und nach Haiti, wo er auf die schöne Camille (Olga Kurylenko) trifft … Der dünnen Handlung merkt man an, dass während des Autorenstreiks in Hollywood gedreht wurde, dafür fetzt die Action. Top: die Bregenz-Sequenz.

Im Geheimdienst Ihrer Majestät

Jahr: 1969

Regie: Peter R. Hunt

Originaltitel: On Her Majesty’s Secret Service

Bond-Darsteller: George Lazenby

IMDb-Wertung: 6,7/10

George Lazenbys Bond-Debüt: Der MI6 schickt seinen Spitzenagenten in die winterlichen Alpen. Dort residiert der größenwahnsinnige Erzschurke Blofeld (Telly Savalas) in seinem festungsartigen Gipfel-Laboratorium und droht, die Welt mit unheimlichen Viren zu verseuchen. Bond gelingt es, sich in Blofelds Organisation SPECTRE einzuschleusen … Der Streifen floppte und blieb Lazenbys einziger 007-Einsatz. Dabei macht der eine gute Figur – und dank des starken Skripts zählt der Film zu den besten der Bond-Reihe!

Der Hauch des Todes

Jahr: 1987

Regie: John Glen

Originaltitel: The Living Daylights

Bond-Darsteller: Timothy Dalton

IMDb-Wertung: 6,7/10

In Bratislava soll Bond (Timothy Dalton) dafür sorgen, dass KGB-General Koskov (Jeroen Krabbé) ungestört überlaufen kann. Das macht er auch und verhindert ein Attentat durch die Cellistin Kara (Maryam D’Abo). Dann wird Koskov trotz MI6-Bewachung entführt, und Bond will nachprüfen, was es mit der scharf schießenden Musikerin auf sich hat … Shakespeare-Mime Dalton verbläst bei seinem 007-Einstand den Altherren-Charme der Roger-Moore-Filme. Sein Bond ist tough, aber auch romantisch. Die Bratislava-Szenen wurden übrigens in Wien gedreht.

Leben und sterben lassen

Jahr: 1973

Regie: Guy Hamilton

Originaltitel: Live and Let Die

Bond-Darsteller: Roger Moore

IMDb-Wertung: 6,8/10

Als innerhalb kürzester Zeit drei Brit-Agenten ums Leben kommen, soll James Bond (Roger Moore) die Sache aufklären. Seine Ermittlungen beginnen im Big Apple, wo ihn eine Spur zu Harlem-Capo Mr. Big führt, der Drogendeals mit dem karibischen Diplomaten Dr. Kananga (Yaphet Kotto) plant. Mithilfe von Hellseherin Solitaire (Jane Seymour) macht sich Bond daran, das zu verhindern … Moores ironisch-cooler Einstand als Bond, samt Titelsong von Paul McCartney.

Der Mann mit dem goldenen Colt

Jahr: 1974

Regie: Guy Hamilton

Originaltitel: The Man with the Golden Gun

Bond-Darsteller: Roger Moore

IMDb-Wertung: 6,8/10

Schurke Scaramanga (Christopher Lee), der zielsichere Todesschütze, reißt sich das Kernstück einer revolutionären Solaranlage, genannt „Solex“, unter den Nagel und fordert James Bond (Roger Moore) zum Duell: Ein aus seinem goldenen Colt abgefeuertes Projektil ist zu 100 Prozent tödlich! 007s Weg bis zum Geheimversteck des Killers führt ihn an wunderschöne Drehorte (Thailand, Hongkong, Macau) und zu hübschen Ladys (zweifaches Bondgirl Maud Adams!) … Hervé Villechaize als Lees Handlanger „Nick-Nack“ ist unvergesslich.

In tödlicher Mission

Jahr: 1981

Regie: John Glen

Originaltitel: For Your Eyes Only

Bond-Darsteller: Roger Moore

IMDb-Wertung: 6,8/10

Im Ionischen Meer wurde ein als Fischkutter getarntes britisches Spionageschiff versenkt, an Bord befindet sich ein neuartiger Raketenzielapparat. Damit sich die Sowjets dieses Juwel westlicher Verteidigungskunst nicht krallen, wird der unverwüstliche Charmeur James Bond (Roger Moore) vor Ort geschickt. Mit der hübschen Archäologin Melina (Carole Bouquet) an seiner Seite folgt auf den Tauchgang vor Korfu bald – von Willy Bogner inszenierte – wilde Ski-Raserei in Cortina … Einer der besten 007-Filme mit Roger Moore.

SPECTRE

Jahr: 2015

Regie: Sam Mendes

Originaltitel: Spectre

Bond-Darsteller: Daniel Craig

IMDb-Wertung: 6,8/10

Ein politischer Quereinsteiger namens Denbigh (Andrew Scott) soll die Spionageabteilung des MI6 auf neue Beine stellen und will das Doppelnull-Programm einstellen. Als erste Maßnahme suspendiert er Bond (Daniel Craig) vom Dienst, was den Agenten aber nicht davon abhält, seine Jagd nach dem Profikiller Sciarra und dessen Hintermänner auf eigene Faust fortzusetzen. Über Sciarras Witwe Lucia (Monica Bellucci) kommt Bond schließlich der mysteriösen Schurkenorganisation SPECTRE auf die Spur … Stilvoll-spannende Skyfall-Fortsetzung mit spektakulären Actionszenen.

Man lebt nur zweimal

Jahr: 1967

Regie: Lewis Gilbert

Originaltitel: You Only Live Twice

Bond-Darsteller: Sean Connery

IMDb-Wertung: 6,9/10

Feierliche Bestattung auf hoher See: James Bond ist tot! In einem 007-Film kann das natürlich nur eine Finte sein – im Kampf gegen das von Blofeld (Donald Pleasence) geführte Verbrechersyndikat SPECTRE. Weil der Erzschurke einen Dritten Weltkrieg vom Zaun brechen will, zieht James Bond (Sean Connery) in weiterer Folge in die Schlacht um gekaperte amerikanische und sowjetische Allgleiter, die mit einem irren Helikoptergefecht anhebt … Als Bond-Girl entzückt Karin Dor, das Drehbuch verfasste Roald Dahl!

Feuerball

Jahr: 1965

Regie: Terence Young

Originaltitel: Thunderball

Bond-Darsteller: Sean Connery

IMDb-Wertung: 7,0/10

Diesmal verschlägt es Bond (Sean Connery) im Auftrag Ihrer Majestät auf die Bahamas. Wieder gilt es, einen Superschurken zu stoppen – diesmal Erzbösewicht Largo (Adolfo Celi), der einen mit zwei Atomraketen bestückten NATO-Kampfjet geraubt hat und die Weltmächte vor ein Ultimatum stellt: Entweder er erhält 100 Millionen Pfund oder er lässt zwei Großstädte in die Luft fliegen … Für die Spezialeffekte gab es einen Oscar. Der Stoff wurde 1983 als Sag niemals nie (zählt nicht zur EON-Reihe und wird in dieser Liste nicht angeführt!) noch einmal verfilmt, wieder mit Sean Connery im Titelpart.

Der Spion, der mich liebte

Jahr: 1977

Regie: Lewis Gilbert

Originaltitel: The Spy Who Loved Me

Bond-Darsteller: Roger Moore

IMDb-Wertung: 7,1/10

Nachdem sich sowohl sowjetische als auch US-Atom-U-Boote praktisch in Luft aufzulösen scheinen, ist weltpolitisch rasch der Bär los: Die Supermächte beschuldigen sich gegenseitig. Also setzt der britische Geheimdienst mit James Bond (Roger Moore) seinen besten Mann auf die Sache an. In Kooperation mit der attraktiven KGB-Kollegin Anja (Barbara Bach) folgt er Spuren zum irren Reeder Stromberg (Curd Jürgens) … Rasant und selbstironisch.

Goldeneye

Jahr: 1995

Regie: Martin Campbell

Originaltitel: GoldenEye

Bond-Darsteller: Pierce Brosnan

IMDb-Wertung: 7,2/10

Bonds (Pierce Brosnan) Auftrag, eine Sowjet-Waffenfabrik zu sabotieren, endet im Desaster: General Ourumov (Gottfried John) macht mit Bonds Partner 006 (Sean Bean) kurzen Prozess. Jahre später überfällt Ourumov mit Killerin Xenia (Famke Janssen) eine russische Satellitenbasis und erbeutet mit „Goldeneye“ den Schlüssel zur Aktivierung geheimer Militärsatelliten … Der seinerzeit gefeierte Bond-Einstand von Pierce Brosnan wirkt im Vergleich zu den modernen Daniel-Craig-Bonds fast antiquiert, ist aber trotzdem schwer unterhaltsam.

James Bond jagt Dr. No

Jahr: 1962

Regie: Terence Young

Originaltitel: Dr. No

Bond-Darsteller: Sean Connery

IMDb-Wertung: 7,3/10

Der britische Meisteragent 007 (Sean Connery) wird nach Jamaika geschickt, um das Verschwinden eines MI6-Kollegen zu klären. Dort trifft er auf ein apartes Bikini-Girl namens Honey (Ursula Andress gewann für die Rolle einen Golden Globe!) – und auf den vom Weltherrschaftswahn besessenen Wissenschaftler Dr. No (Joseph Wiseman), der böse Pläne hegt … In diesem schon mehr als 50 Jahre alten Streifen musste sich 007 tatsächlich noch mit „Mein Name ist Bond, James Bond“ vorstellen, um erkannt zu werden: Es war seine allererste Mission und das Bond-Debüt von Connery.

Liebesgrüße aus Moskau

Jahr: 1963

Regie: Terence Young

Originaltitel: From Russia with Love

Bond-Darsteller: Sean Connery

IMDb-Wertung: 7,4/10

007 (Sean Connery) reist in die Türkei, um dort die schöne Russin Tatjana (Daniela Bianchi) zu treffen. Die will angeblich in den Westen überlaufen, nebenbei möchte Bond sich eine sowjetische Dechiffriermaschine krallen. Was der Agent nicht ahnt, ist, dass er in eine tödliche Falle zu tappen droht. Die eisenharte Russin Rosa Klebb (Lotte Lenya) hat nämlich einen furchterregenden Killer (Robert Shaw) auf Bond angesetzt … Neben Goldfinger der beste Connery-Bond: spannend, vergnüglich, actionreich und voller Ironie.

Goldfinger

Jahr: 1964

Regie: Guy Hamilton

Originaltitel: Goldfinger

Bond-Darsteller: Sean Connery

IMDb-Wertung: 7,7/10

Genial böse: Der exzentrische Industrie-Tycoon Auric Goldfinger (Gert Fröbe) hortet gelbes Edelmetall in rauen Mengen, danach plant er, die in Ford Knox lagernden Goldreserven atomar zu verstrahlen – was den Wert seiner eigenen erhöhen und seinen internationalen Einfluss ins Unermessliche steigern würde. Agent 007 (Sean Connery) wird auf den schurkischen Geldsack angesetzt … Vom stummen Koreaner mit dem messerscharfen Frisbee-Hut bis zur vergoldeten Shirley Eaton – der dritte Bond-Streifen genießt Kultstatus.

Skyfall

Jahr: 2012

Regie: Sam Mendes

Originaltitel: Skyfall

Bond-Darsteller: Daniel Craig

IMDb-Wertung: 7,7/10

Die Festplatte mit den Namen aller Undercover-Agenten fiel in die Hände eines Killers. Der Versuch von James Bond (Daniel Craig) und seiner Kollegin Eve (Naomie Harris), ihn zu fassen, endet dramatisch: Nach einer Verfolgungsjagd in Istanbul wird 007 irrtümlich von Eve abgeknallt und für tot erklärt. Drei Monate später muss 007-Chefin M (Judi Dench) einen weiteren Tiefschlag hinnehmen, als das MI6-Hauptquartier in London in die Luft gejagt wird! Bond, der untergetaucht war, reist nach daraufhin wieder in die Heimat und meldet sich zum Dienst. Obwohl nicht ganz fit, macht er sich auf, die Terroristen zu fassen, und landet so beim skrupellosen Hacker-Genie Raoul Silva (Javier Bardem) … Die fast perfekte Verschmelzung von Tradition und Moderne macht Skyfall zu einem der besten Filme der Reihe!

Casino Royale

Jahr: 2006

Regie: Martin Campbell

Originaltitel: Casino Royale

Bond-Darsteller: Daniel Craig

IMDb-Wertung: 8,0/10

In der Schwarzweiß-Eingangssequenz tötet Bond (Daniel Craig) einen Gegner „unschön“ am Klo und erschießt dann einen Verräter. Nun besitzt er Doppelnull-Status und übernimmt den ersten Fall: Der führt ihn auf die Spur eines gewissen Le Chiffre (Mads Mikkelsen), der Finanzdienstleister für Diktatoren und Terroristen. Der hat gerade eine Unsumme Geld, das ihm nicht gehört, verspekuliert. Ein Pokerturnier soll ihm die Millionen zurückbringen … Rasant, hart und auch witzig: fabelhafter Neustart des Franchise!

