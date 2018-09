ZiB-News: Wer künftig wo moderiert

Nach einer Woche der Spekulationen lichten sich die Nebel. TV-MEDIA weiß, wie die ZiBs des ORF künftig aussehen sollen.

Drei Monate ist der neue ORF-2-Infochef Matthias Schrom im Amt. Nun zeichnen sich erste Umstellungen ab, das ORF-Postenkarussell kommt in Gang.

Neuaufstellung: Rainer Hazivar verlässt die ZiB 1

Hintergrund: Vor allem die ZiB 1 um 19.30 Uhr soll in Bildsprache bzw. Dramaturgie zeitgemäßer und das „Starprinzip“ deutlicher herausgearbeitet werden.

Rainer Hazivar beendet seine ZiB-1-Karriere © ORF

Die Folge: Rainer Hazivar verlässt die ZiB 1 (dem Vernehmen nach im November), ein Nachfolger wird per Casting gesucht. Vorläufig gilt Stefan Gehrer als Favorit, der zuletzt öfter ersatzweise moderierte. Seine „Partnerin“: noch offen.

Kommt Stefan Gehrer zur ZiB 1? © ORF

Susanne Höggerl kommt laut ORF-interner Abtestung beim Publikum aber fast so gut an wie die „wahren" Stars der ZiB 1 – Tarek Leitner und Nadja Bernhard. Diese sollen künftig das Hauptmoderatorenpaar bilden und ca. zwei Drittel der News-Einsätze bestreiten.

Tarek Leitner und Nadja Bernhard sollen Hauptmoderatoren der ZiB 1 um 19.30 Uhr werden © ORF

ATV-Anchor Meinrad Knapp – ebenfalls genannt – spielt keine Rolle in den ZiB-Überlegungen.

ZiB 2 jetzt künftig auch am Sonntag – mit Ex-ATV-Reporter Martin Thür

Die ZiB 2 um 22.00 Uhr wiederum soll – das ist praktisch fix – künftig auch am Sonntag zu sehen sein, moderiert vom früheren ATV-Reporter Martin Thür, die Verhandlungen mit ihm sind abgeschlossen. Start: im Oktober/November. Thürs ZiB 2 soll pünktlich um 21.50 Uhr nach dem Tatort beginnen, um dort einen Einschaltimpuls zu erzeugen.

Zum Wochenausklang wird die Newsshow freilich nur 20 Minuten lang sein, um dem nachfolgenden Im Zentrum nicht durch späte Beginnzeiten zu sehr zu schaden.

Martin Thür wechselt zum ORF, präsentiert die Sonntags-ZiB 2 © TV-MEDIA / Roland Ferrigato

Hier setzt interne Kritik an den Ausbauplänen an: Der angedachte inhaltliche Konnex zwischen Sonntags-ZiB-2 und Im Zentrum könnte demnach die Regierungspolitik dazu verlocken, sich auf Einzelinterviews in den News zu beschränken, die große Diskussionsrunde aber zu meiden. Damit (so fürchten manche) würde Im Zentrum zum Runden Tisch herabgestuft.

Bewegung gibt es übrigens auch im ORF-Landesstudio Tirol: Dort würde Landeshauptmann Günther Platter (er hat ein „Anhörungsrecht") Georg Laich oder Robert Unterweger als neuen Landesdirektor bevorzugen, die Bundes-ÖVP wünsche sich aber Medienmanager Stefan Lassnig.