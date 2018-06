‚Zett‘: PULS-4-Webserie von Jugendlichen für Jugendliche

Im Mittelpunkt der neuen PULS-4-Webserie stehen Schülerinnen und Schüler des Wiener Theresaniums die beim Erwachsenwerden begleitet werden.

Eine Gruppe von Schülerinnen und Schülern des Wiener Theresianums auf dem Weg zum Erwachsenwerden: Ein Mädchen kommt neu in die große Stadt und versucht sich dort in einer Clique zu integrieren. Eine andere wiederum ist traurig, weil sie sich von ihrem Freund betrogen fühlt. Es sind Alltagsgeschichten Jugendlicher, die im Mittelpunkt der PULS-4-Webserie ‚Zett‘ stehen, die seit 3. Juni online zum Abruf bereit steht. Verantwortlich für das Projekt zeichnet Paul Harather (‚CopStories‘).

Von Jugendlichen für Jugendliche

Der Begriff „Serienschauen“ gilt in der jungen Zielgruppe heutzutage als Synonym für Netflix und Co. und weil speziell dieses Publikum abseits von US-Formaten auch mit heimischer Kost versorgt werden soll, war es Harather ein Anliegen, ein solches Projekt zu verwirklichen (wie er im Interview mit dem Standard verrät).

Und tatsächlich zeigt sich die Jugend interessiert: In Norwegen beispielsweise boomt momentan die Serie ‚Skam‘ (dt. „Scham“), die die Leben von Schülerinnen und Schülern der Hartvig-Nissen-Schule in Oslo begleitet.

Abwanderung ins lineare TV möglich

Ob ‚Zett‘ aus dem World Wide Web auch auf die Fernsehbildschirme kommt steht bisweilen noch in den Sternen. Allerdings performen die Videos überdurchschnittlich gut (wie der Standard berichtet zählen sie derzeit zu den meistgesehenen Onlinevideos auf der Webseite von Sender PULS 4) – eine Abwanderung ins lineare TV wäre also denkbar. Bleibt abzuwarten, wie sich dies auf die Erzählstruktur auswirken würde: Aktuell werden in unregelmäßigen Abständen neue Episoden auf der Homepage veröffentlicht …

NYTVF 2018: ‚Zett‘ © Video: YouTube

Übrigens: Mitte Juli findet das New York Television Festival statt, bei dem ‚Zett‘ als einziges deutschsprachiges Projekt ins Rennen geht!