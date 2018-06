‚Zett‘: PULS-4-Webserie vielleicht schon bald im linearen Fernsehen

Im Mittelpunkt stehen Schülerinnen und Schüler des Wiener Theresaniums, der Handlungsbogen spannt sich über Themen wie Freundschaft, Liebe, Betrug, Hoffnungen und Träume.

Eine Gruppe von Schülerinnen und Schülern des Wiener Theresianums auf dem Weg zum Erwachsenwerden: Laura ist neu in Wien, sucht Freunde und ihren Platz in der Clique. Hanna ist traurig, sie glaubt, dass ihr Freund Theo sie betrügt. Lou verknallt sich in David, den Freund ihrer besten Freundin Larissa. Und Paula will ihren leiblichen Vater kennenlernen: Seit 3. Juni läuft die von Paul Harather (‚CopStories‘) produzierte Webserie ‚Zett‘ auf PULS 4 – 37 Episoden stehen aktuell online zum Abruf bereit.

Abwanderung ins lineare TV möglich

Weil Serienschauen in dieser Zielgruppe heutzutage ein Synonym für Netflix-Schauen geworden ist, war es Harather ein Anliegen, etwas für die jungen Leute zu produzieren und sie weg von den US-Medien, hin zu heimischen Formaten zu leiten. Während in Norwegen momentan die Jugendserie ‚Skam‘ für einen Umschwung im Zielpublikum sorgt, will auch Deutschland nachziehen – das ZDF arbeitet an einer adaptierten Version.

NYTVF 2018: ‚Zett‘ © Video: YouTube

Österreich geht mit ‚Zett‘ ins Rennen und, wer weiß, wenn die Seherzahlen weiterhin konstant bleiben (die ‚Zett‘-Episoden zählen derzeit zu den meistgesehenen Onlinevideos auf PULS 4, Anm.) wandert das Format vielleicht sogar ins lineare Fernsehen. Übrigens: Die Serie ist auch als einziges deutschsprachiges Projekt im Wettbewerb des New York Television Festival vertreten, das Mitte Juli stattfindet.