Kommenden Samstag tritt der ehemalige Skandalprinz Harry mit Meghan Markle vor den Traualtar: der Zeitplan und alle TV-Termine.

Neun Jahre hat es bei Prinz William vom Zeitpunkt, als er Kate Middleton 2002 bei einer Studenten-Modeschau an der schottischen Eliteuniversität St. Andrews zum ersten Mal sah und sich in sie verschaute, bis zum gemeinsamen Gang vor den Traualtar 2011 gedauert. Bruder Harry, lange das enfant terrible der britischen Royals, ist da deutlich schneller. Erst im Sommer 2016 begegnete ihm die amerikanische Schauspielerin Meghan Markle zum ersten Mal, und keine zwei Jahre später machen die beiden am Samstag Nägel mit Köpfen: In Windsor sagen die 33-jährige Nummer sechs der Brit-Thronfolge und seine drei Jahre ältere Verlobte ja.

Die Souvenir-Shops in London sind schon gut für die Hochzeit gerüstet © Video: dpa

Zeitplan: So läuft die Hochzeit von Harry und Meghan

Im Gegensatz zu Bruder (und Trauzeuge) William heiratet Harry seine Meghan (hat keine Trauzeugin) nicht in Westminster, sondern in Windsor. Die wichtigsten Termine in MEZ:

10.00 Uhr: Normalbürger, die von Harry eingeladen wurden, dürfen auf das Areal von Schloss Windsor. Für die Verpflegung müssen sie freilich selbst sorgen.

10.30 Uhr: Die 600 Hochzeitsgäste treffen zum Großteil per Bus beim sogenannten Round Tower des Schlosses Windsor ein.

12.20 Uhr: Ankunft der Mitglieder der Königsfamilie, u. a. Prinz Charles und seine Frau Camilla sowie der greise Prinz Philip.

12.45 Uhr: Prinz Harry und sein Bruder William werden an der Westtreppe der Kapelle erwartet. Man rechnet damit, dass der Ehemann in spe mit 200 Repräsentanten von Charity-Organisationen, mit denen er in Verbindung steht, auf Tuchfühlung gehen wird.

12.55 Uhr: Das Protokoll sieht vor, dass Harrys Großmutter, Queen Elizabeth II., als letztes Mitglied der Königsfamilie eintrifft.

12.59 Uhr: Großer Auftritt für die Braut Meghan Markle - die Spekulationen, wie ihr Kleid aussieht, haben spätestens jetzt eine Ende.

13.00 Uhr: Der Gottesdienst in der St. George's Chapel beginnt, die Trauung nimmt der Erzbischof von Canterbury, Justin Welby, vor.

14.00 Uhr: Die frisch vermählten Harry und Meghan lassen sich an der Westtreppe der Kapelle blicken und begrüßen alle Gäste.

14.05 Uhr: In einer - je nach Wetter offenen oder geschlossenen Kutsche - startet das Paar seine Fahrt quer durch Windsor.

14.30 Uhr: Die Queen bittet Harry und Meghan sowie ihre Gäste zum Empfang in der St. George's Hall auf Schloss Windsor, in Gehweite von der Kapelle.

20.00 Uhr: Feier im kleinen Kreis (200 Personen), ausgerichtet von Harrys Papa Prinz Charles im Frogmore House von Windsor.

Die royale Route am Hochzeitstag © TV-MEDIA

Ein gesellschaftliches Großereignis, das dank TV-Liveübertragung die ganze Welt in seinen Bann ziehen wird. Allein hierzulande kann man sich das Spektakel auf fünf Sendern zu Gemüte führen, neben ORF 2 und PULS 4 (eine Premiere) sind auch das ZDF, RTL und n-tv on air:

Wie ORF, PULS 4 & Co das royale Event übertragen

Wer will, kann die Traumhochzeit am Samstag gleich bei fünf Sendern live miterleben, schon am Vormittag geht es los:

ORF 2, 10:30 & 22:30

Lisbeth Bischoff und Jürgen Pettinger moderieren mit Tafelkulturistin Annette Ahrens, Modedesignerin Maria Wolfsteiner, Autor Georg Markus, Königshausexperte Robert Tidmarsh und Historiker Karl Vocelka. Spätabends: die Hochzeits-Highlights und erste Reaktionen.

Die Straßen Londons sind schon festlich geschmückt © Getty Images

PULS 4, 10:30

Beim ‚Café Puls ROYAL‘ stehen Party und Spaß im Vordergrund. Im Studio (das 'Outfit' ist dem Anlass angemessen) bei Johanna Setzer und Andreas Seidl: Styling-Expertin Isabella Klausnitzer, Society-Auskenner Alfred Strauch, Graf Zoltán Kruppa Crouy, DJane Lola Pour und ein waschechter Butler.

ZDF, 11:00

Durch die Sendung führen ZDF-Royal-Moderator Norbert Lehmann, Königshaus-Expertin Julia Melchior und ZDF-London-Korrespondentin Diana Zimmermann.

RTL, 11:00

Frauke Ludowig und Guido Maria Kretschmer als royale 'Anchor' an einem königlichen RTL-Tag.

N-TV, 12:00

Hochzeits-Studio in Köln plus eine Reporterin vor Ort.

E! Entertainment & Sky 1, 11:00

E! Enertainment bei Sky überträgt am 19. Mai ab 11 Uhr die royale Hochzeit live mit einem Pre- und Post-Wedding Special im Originalton. Nach der Trauung am 19. Mai um 16.15 Uhr läuft auf Sky 1 die exklusive Doku „Harry & Meghan: Eine Liebesgeschichte“.

