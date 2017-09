Arnies Kultszene mit „I'll be back“ aus Terminator? „Servus“ aus Der Schuh des Manitu? Baby und Johnny in Dirty Dancing? Oder doch Leonardo DiCaprio und Kate Winslet am Bug der Titanic? Welche ist Ihre persönliche Lieblingsfilmszene? Zeigen Sie uns, welcher Filmmoment Ihnen am besten gefällt – mit einem Foto oder einem Videoclip in dem Sie die Szene in Ihrer Version nachstellen. Die besten Szenen-Remakes gewinnen und werden in TV-MEDIA (und natürlich auch online) veröffentlicht.

Legendäre Filmszenen gibt es viele, man denke nur an ‚Terminator‘, ‚Casablanca‘, ‚Titanic‘ oder ‚Der Schuh des Manitu‘. Doch welche ist Ihre ganz persönliche Lieblingsszene, in der Sie gerne selbst mitspielen würden?



Jetzt haben Sie die Gelegenheit, das zu tun! Stellen Sie die Szene nach und machen Sie davon ein Foto oder ein Video – egal ob im Profistil oder mit dem Handy.

Die besten Einsendungen gewinnen!

Was Sie davon haben, wenn Sie bei unserem Filmszenen-Aktion mitmachen? Nun, zunächst (hoffentlich) viel Spaß :-) Weiters werden die besten Einsendungen in der Print-Ausgabe von TV-MEDIA veröffentlicht, so sieht ganz Österreich, wie viel Ihnen Ihre Lieblingsszene bedeutet. Selbstverständlich werden die Einsendungen auch auf unserer Website präsentiert. Und: Unter allen (ernstgemeinten!) Einsendungen verlosen wir 100 Cineplexx-Kinotickets. So können Sie sich gleich neue Anregungen für die nächste Filmszenen-Aktion holen.

Und so funktioniert’s:

Überlegen Sie sich, welche Ihre absolute Lieblingsfilmszene ist Schnappen Sie sich die Digicam oder das Smartphone Stellen Sie die Szene nach Schicken Sie uns das Ergebnis in digitaler Form (Videoclip oder Foto) Freuen Sie sich auf die Veröffentlichung :-)

Unsere Online-Redakteure Angelika und Berni haben schon mal die erste Szene nachgestellt ;-) © TV-MEDIA / Franz Kals / Bernhard Steiner

Info zur Übermittlung der Bilder bzw. Videos

Laden Sie Ihr Bild bzw. Ihr Video gleich hier hoch. Nach dem Upload bitte auf „Daten absenden“ klicken!

Mein Bild- und Videoupload:

Ihre Datei ist größer als unsere Beschränkung? Dann schicken Sie Ihre Filmszene einfach über den kostenlosen (und ganz einfach zu nutzenden) Datei-Versanddienst WeTransfer an die E-Mail-Adresse: filmszene <AT> tv-media.at . Zu große Dateien (Bilder, Videos) bleiben nämlich in unserem Mailserver hängen und werden nicht bei uns ankommen. Selbstverständlich können Sie Ihre Videos auch auf YouTube oder woanders hochladen und uns einfach nur den Link schicken.

Nicht vergessen!

Damit wir Sie als Urheber und Künstler angemessen nennen können, vergessen Sie bitte nicht, uns Ihren Namen, (wenn Sie wollen) Ihr Alter und ein paar Worte zur Filmszene bzw. dem Film zu schicken. Schreiben Sie uns einfach, warum Ihnen die Szene so gut gefällt oder warum Sie Ihnen so viel bedeutet.

Um Sie im Gewinnfall verständigen zu können, benötigen wir zumindest eine aktive E-Mail-Adresse von Ihnen.

Und jetzt wünschen wir Ihnen viel Spaß beim Nachstellen Ihrer Lieblingsszene und freuen uns schon auf Ihre Einsendung!