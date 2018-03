Aktuell sieht es gar nicht gut aus für die beiden ‚X-Men‘-Produktionen ‚Dark Phoenix‘ und ‚New Mutants‘. Nachdem die Filme aus dem Hause 20th Century Fox kurz nach der Disney-Übernahme verschoben wurden, gibt es jetzt abermals neue Veröffentlichungstermine. Diese entpuppen sich als Schlag in die Magengrube und sind nun sogar noch weiter nach hinten gerückt!

Wäre alles nach Plan gelaufen, dann würden Comic-Fans in rund einem Monat bereits das düstere ‚X-Men‘-Spin-off ‚New Mutants‘ im Kino bestaunen. Schön wär’s gewesen, allerdings haben Testscreenings nicht die erhofften Reaktionen hervorgebracht – später wurde der Mutterkonzern 21st Century Fox (und damit auch Rechte an den diversen Marken) von der Mausfabrik Disney für 52,4 Milliarden Dollar aufgekauft (TV-MEDIA berichtete).

Herbe Enttäuschung für ‚X-Men‘-Fans

Für die ‚New Mutants‘ bedeutete dieses Desaster einen Aufschub um zehn Monate – vom ursprünglich avisierten Starttermin 13. April 2018 auf den 22. Februar 2019 (TV-MEDIA berichtete). Der neue Release fällt sogar noch später aus: Mit 2. August 2019 wird offenbar versucht, das späte Sommerloch zu stopfen. Ob ein Horrorthriller (ja, dieser ‚X-Men‘-Ableger soll einen neuen Ton anschlagen) dafür tatsächlich geeignet ist, oder ob der Film abermals geschoben wird, muss sich erst zeigen.

Ebenfalls aus dem ‚X-Men‘-Kosmos kommt das langerwartete Prequel ‚Dark Phoenix‘ (mit ‚Game of Thrones‘-Starlett Sophie Turner in der Rolle der jungen Supermutantin Jean Grey). Der Streifen wurde mit 2. November 2018 in unseren Kinokalender eingetragen – neuer Starttermin ist allerdings der 14. Februar 2019 – übrigens Valentinstag.