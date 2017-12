Wir sind Kaiser wird halbiert

Der Comedy-Dauerbrenner ‚Wir sind Kaiser‘ läuft künftig nur noch 45 statt 90 Minuten.

Am 31. Dezember laden Robert Palfrader alias Robert Heinrich I. und sein Obersthofmeister Seyffenstein (Rudi Roubinek) wie gewohnt zur Silvesteraudienz von ‚Wir sind Kaiser‘, in mehreren Häppchen fühlt der „Spaß-Imperator“ seinen Promigästen ab 20.15 Uhr in ORF eins auf den Zahn. Mit dem neuen Jahr stehen freilich auch beim Comedy-Dauerbrenner (seit 2007 im Programm!) Veränderungen ins Haus. 45 statt 90 Minuten.

Im Klartext heißt das: Die regulären Folgen werden künftig nicht mehr 90 Minuten dauern, sondern nur mehr 45 Minuten lang sein, der Kaiser wird also halbiert. Zunächst finden die Aufzeichnungen der beiden Frühjahrsfolgen statt, als erstes die Faschingsredoute (am 17. 12. im Haus der Industrie in Wien). Zwei weitere Folgen, die im Winter 2018 auf Sendung gehen sollen, sind angedacht.