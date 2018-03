‚Christopher Robin‘: Erstes Poster zum ‚Winnie Puuh‘-Realfilm

Langsam nimmt der ‚Winnie Puuh‘-Realfilm Form an. Nachdem wir vor fast einem Jahr davon berichteten, dass Ewan McGregor für die erwachsene Hauptrolle gecastet wurde, gibt es nun ein erstes Poster mit dem tapsigen Teddybären – ein Trailer soll im Lauf des heutigen Tages folgen.

Seit 2015 lässt die Live-Action-Adaption von A. A. Milnes Kinderbuch ‚Pu der Bär‘ immer wieder von sich hören, wirklich in Fahrt gekommen ist das Projekt aus dem Hause Disney – das den Namen ‚Christopher Robin‘ trägt – jedoch erst vor rund einem Jahr. Damals wurde Ewan McGregor als Hauptdarsteller gecastet und eine erste Prämisse des Films verkündet. Demnach ist Protagonist Christopher – anders als in den Büchern und bisherigen Zeichentrickadaptionen – kein Kind mehr, sondern ein erwachsener, verheirateter Workaholic, der seine Abenteuer im Hundert-Morgen-Wald sowie seine Freunde Puuh-Bär, Tigger und Ferkel vergessen hat.

Zurück in den Hundert-Morgen-Wald

Die Ausgangssituation erinnert an einen Mix aus ‚Hook‘ (1991) – in dem der erwachsene Peter Pan (Robin Williams) seine Vorstellungskraft verloren, und das Nimmerland hinter sich gelassen hat –, und Tim Burtons Interpretation von ‚Alice im Wunderland‘. Inszeniert wird das Stück von Marc Forster (‚James Bond: Ein Quantum Trost‘), unter den Produzenten befindet sich Brigham Taylor – der bereits bei Jon Favreaus spektakulärer ‚Dschungelbuch‘-Interpretation involviert war. ‚Christopher Robin‘ soll am 23. August in die Kinos kommen.

Noch versteckt sich der tapsige Pu-Bär unter einem Hut, doch im Lauf des heutigen Tages soll auch ein erster Trailer veröffentlicht werden – wo wir hoffentlich mehr von ihm zu Gesicht bekommen! © Walt Disney Pictures

Ein erstes Poster verdeutlicht bereits, wie herzig dieser Familienfilm wird. Darauf zu sehen ist Winnie Puuh (so übrigens die Disney-Schreibweise; die Rechte an der Figur hat die Mausfabrik nach Autor A. A. Milnes Tod 1961 erworben), der sich unter einem Hut versteckt. Sein Gesicht ist zwar noch nicht zu sehen, doch die Animation seines „Fells“ sieht verdammt flauschig aus.

In Aktion werden wir den Honigschlürfer wohl im Lauf des heutigen Tages sehen: Disney hat einen ersten Trailer angekündigt! Sobald er veröffentlicht wurde, werden wir ihn an dieser Stelle ergänzen.