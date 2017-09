Darüber, dass Disney im Remake-Fieber ist, haben wir schon vor etlicher Zeit berichtet. nun nimmt eines der Live-Action-Projekte weiter Form an. ‚Aladdin‘ hat mit Will Smith bereits einen namhaften Dschinni gefunden, der uns nun mit einem ersten Foto vom Set beglückt.

In London wird gerade die Live-Action-Verfilmung des Disney-Zeichentrick-Klassikers ‚Aladdin‘ gedreht. Schauspieler Will Smith, der im Remake die Rolle von Dschinni übernimmt (und damit quasi in die Fußstapfen des verstorbenen Synchronsprechers Robin Williams tritt), hat nun auf seiner Facebook-Seite ein erstes Bild vom Set gepostet. Auf dem Schnappschuss ist er mit seinen Schauspielkollegen Naomi Scott (Jasmin) – die Gute sah man zuletzt in ‚Power Rangers‘ –, Mena Massoud (Aladdin) sowie Marwan Kenzari (Jafar) zu sehen. Darunter kommentiert der 48-Jährige: „Wir haben gerade begonnen ‚Aladdin‘ zu drehen, und ich wollte euch nur unsere neue Familie vorstellen.“

Auch der Sultan wurde kürzlich gecastet!

Wie Deadline kürzlich berichtete, hat der aus ‚Homeland‘ bekannte Navid Negahban die Rolle des Sultans übernommen. Neben Smith gehört er noch zu den bekanntesten Namen in Guy Ritchies Neufassung. Das Drehbuch stammt aus der Feder von John August (‚Charlie und die Schokoladenfabrik‘) und basiert freilich auf den ‚Märchen aus 1001 Nacht‘ sowie dem Trickfilm von 1992. Der Soundtrack soll größtenteils aus Neuaufnahmen der bekannten Lieder des Oscar-prämierten Komponisten Alan Menken bestehen.