‚Wilde Maus‘: Mit Josef Hader im Wiener Prater!

Wie kann man einen Kapazunder wie Josef Hader beim Interviewtermin aus der Reserve locken? TV-MEDIA weiß wie: Während einer Fahrt in der Hochschaubahn!

Sehr geehrte Leser, an dieser Stelle wird es ausnahmsweise persönlicher, damit Sie einen nachvollziehbaren Einblick in den Berufsalltag eines Redakteurs bekommen. Zum Großteil verbringen Leute meines Schlages ihre Arbeitstage zwar vor dem Computer, glücklicherweise verschlägt es uns aber doch auch immer wieder in den Außendienst – um Interviews zu führen, Filme im Kino anzusehen oder für Geschäftsreisen.

Vergangene Woche ereilte mich einmal mehr dieser Ruf. Ausgangspunkt: eine Pressemitteilung zur anstehenden DVD-Veröffentlichung des Austro-Kinohits ‚Wilde Maus‘ von und mit Josef Hader. Doch Absender Hoanzl, eine Wiener Künstleragentur und Vertriebsfirma, hatte einen besonderen Anreiz in ihrem Schreiben: Schauspieler und Regisseur Hader stünde für Gespräche zur Verfügung! Meine Möglichkeit, ein persönliches Idol zu treffen …

Rasantes Interview

In meinen acht Jahren im Medienbusiness habe ich etliche Stars getroffen. Glanz und Glamour verfliegen irgendwann, der Job wird zur Routine, und Herzrasen bekommt man maximal, wenn die U-Bahn wieder einmal nicht kommt und sich vereinbarte Interviewtermine nicht einhalten lassen. Im Fall von Josef Hader hatte ich aber bereits beim Öffnen der E-Mail schweißnasse Hände, denn als Fan der österreichischen Filmlandschaft schätze ich diesen Herrn sehr.

Wird ein Kapazunder wie Hader bei unserem Videointerview mitmachen? Und ob! © Ricardo Herrgott / TV-MEDIA

Um diesem Kapazunder gerecht zu werden, wollte ich mir nun etwas Spezielles einfallen lassen. Etwas Junges, Dynamisches musste her, etwas, das auch für TV-MEDIA in dieser Form neu war. Was herauskam: ein gefilmter Wordrap während einer Fahrt in der titelgebenden Kultachterbahn im Wiener Prater! Dabei wurden freilich nicht in 08/15-Manier Fragen zum Film und dem Privatleben gestellt, sondern Wörter eingeworfen, zu denen der Befragte spontane Assoziationen finden sollte – oder gerne auch länger ausholen durfte.

Weil die Fahrt auf der Wilden Maus nicht einmal eine Minute dauert, sollte sich diese Herangehensweise als sinnvoll erweisen. Bevor wir gemeinsam in einen der Waggons stiegen, gab es noch eine kurze Anmoderation meinerseits, für die ich den Schauspieler sogar zu einer kurzen „Szene“ bewegen konnte – ein Moment, der mir auf alle Ewigkeit in Erinnerung bleiben wird: Ich durfte Josef Hader Regieanweisungen geben und mit ihm vor der Kamera stehen …

Schauspieler und Regisseur Josef Hader besorgt vor dem Interview noch schnell zwei Jetons für die Wilde Maus © TV-MEDIA

Tatsächlich ging der wilde Ritt schneller vorbei, als mir lieb war. Für den Fall der Fälle hatte ich rund 50 Wörter in petto, geschafft haben wir schließlich nur elf. Dennoch kam ein sympathischer Rundumschlag heraus, in dem zum Beispiel geklärt wird, dass Hader mit seiner Kindheit „Landleben und Bauernhof“ verbindet, er mit Spaß „recht wenig anfangen kann“, sein Verhältnis zu Simon Brenner (Anm.: der Privatdetektiv in den mit Hader verfilmten Wolf-Haas-Romanen) eine „Arbeitsbeziehung“ ist, und er nur dann zum Fernsehen kommt, „wenn er krank ist“. Wir wünschen viel Vergnügen mit dem fertigen Filmchen, das wir nicht nur Hader-Fans ans Herz legen.

