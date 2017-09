Wiedersehen im TV mit Verena Scheitz

Die ehemalige ‚heute leben‘-Moderatorin Verena Scheitz kommt ab 7. September zurück ins Fernsehen!

Am 7. September trifft man die sympathische ‚heute leben‘-Moderatorin Verena Scheitz wieder im TV an: In Ihrer Rolle als Kabarettistin bestreitet sie ab 23.15 Uhr einen humorigen Programmpunkt in ORF III. Mit Ihren Programm ‚Verena Scheitz scheitzt sich nix – ein Charity-Abend für eh alles‘ nimmt sie die Charity-Szene auf’s Korn.

Kabarettistin und Moderatorin Verena Scheitz enthüllt in ihrem ersten Solo-Kabarett ihre gesammelten Erfahrungen bei Charity-Events an einem einzigen Kabarett-Abend. © ORF / Don't Panic Productions

Scheitz-Fans dürfen sich aber auch auf den 15. September freuen, da stößt die beliebte Ex-ORF-Allrounderin zum ‚Was gibt es Neues?‘-Team.

Verena Scheitz verstärkt das ‚Was gibt es Neues?‘-Rateteam

Die ORF-Ratepanelcomedyshow ‚Was gibt es Neues‘? startet ihre bereits 25. (!) Staffel im 13. Jahr des Bestehens.

Inhaltlich verändert sich nach dem Motto „bewahrt das Bewährte“ nichts – doch personell hat Mastermind Oliver Baier Überraschungen parat. Veteranen wie Viktor Gernot, Thomas Maurer oder Lukas Restarits bleiben die Humor-Eckpfeiler von ‚Was gibt es Neues‘. Freuen darf man sich aber auf Neuzugänge.

Dancing Star-Siegerin, ‚heute leben‘-Moderatorin, Schauspielerin und auch Kabarettistin Verena Scheitz ist ab der ersten Sendung der 25. Staffel (am 15. September ab 22.00 Uhr in ORF eins) mit dabei. ORF-Comedy-Mastermind und Sendungsverantwortlicher Peter Wustinger: „Die Verena Scheitz kennt man ja vor allem aus dem ORF-Vorabend, wo sie sehr freundliche Interviews macht. Aber sie hat sich in letzter Zeit auch kabarettistisch sehr weiterenttwickelt, und wer sie von ihren Programmen kennt, vor allem das letzte, der weißt: die hat auf gut Wienerisch eine ziemlich große Gosch’n. Also genau das, was wir hier in der Sendung brauchen!“