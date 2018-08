Wetten, dass … der Show-Klassiker ins TV zurückkehrt?

Doppel-Comeback: Gottschalk moderiert ‚Wetten, dass ..?‘ noch einmal, Pflaume den Ableger öfter.

Es war die Nachricht des letzten Wochenendes: ‚Wetten, dass ..?‘ kehrt ins ZDF zurück, Thomas Gottschalk moderiert. Der Haken an der Sache: Es soll ein einmaliges Comeback sein, Anlass für das Revival ist der 70. Geburtstag des Kultmoderators im Mai 2020. Dieser wie auch das ZDF (und der mögliche Ko-Produzent ORF) halten sich bedeckt, dementieren aber nicht. Gottschalk, gewohnt flapsig: „Wer weiß, ob es das ZDF oder mich in zwei Jahren noch gibt?“ Was es auf jeden Fall weiterhin geben soll, ist der ARD-Ableger von ‚Wetten, dass ..?‘.

ARD gegen ZDF

Im Vorjahr feierte die ARD den 75. Geburtstag von Frank Elstner mit der Spielshow ‚Top, die Wette gilt ..!‘ – Der Name war anders, der Ablauf aber nahezu ident mit dem legendären Vorbild (die Namensrechte liegen beim ZDF, das wenig erfreut war über die ARD-Show). Kai Pflaume moderierte den Abend, am Ende bat ein sichtlich gerührter Frank Elstner die Verantwortlichen, Pflaume die Sendung weitermachen zu lassen. Damals kam eine Absage der ARD-Granden, doch mittlerweile wird offiziell an einer Fortsetzung gebastelt. Kein Wunder: Die Quoten waren überzeugend, 5,72 Mio. Deutsche und 598.000 Österreicher schalteten ein. Auch Pflaume steht für eine Weiterführung bereit, mit Sicherheit nicht nur für einen Abend.