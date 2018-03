‚Westworld‘: Staffel 2 kommt Ende April auf Sky

Fans der Sci-Fi-Serie ‚Westworld‘ (basierend auf dem gleichnamigen Film von 1973 mit Yul Brynner bzw. einem Roman von ‚Jurassic Park‘-Autor Michael Crichton, Anm.) dürfen sich freuen: Ende April flimmert bei Sky die langersehnte zweite Staffel über die Bildschirme!

Die gefeierte Sci-Fi-Dramaserie von HBO geht in die heißersehnte zweite Runde: In dem futuristischen Freizeitpark ‚Westworld‘ entwickeln Androiden ein Bewusstsein und werden zur Gefahr für die Menschen. Die zehn neuen Episoden sind sofort auch in der deutschen Fassung verfügbar und stehen parallel zur US-Ausstrahlung in der Nacht vom 22. auf den 23. April auf Sky Ticket, Sky Go und Sky On Demand auf Abruf bereit. Nur wenige Stunden später, am Abend des 23. April, startet die lineare Ausstrahlung um 20.15 Uhr auf Sky Atlantic HD. Staffel eins wird in der Osterwoche ab 26. März täglich mit zwei, bzw. drei Episoden sowie ab 16. April täglich in Doppelfolgen auf Sky Atlantic HD ausgestrahlt.

Zum Inhalt der Serie

Der riesige Freizeitpark ‚Westworld‘ verspricht jedem Besucher die Erfüllung aller Wünsche und Gelüste. Was man im wahren Dasein nie tun würde, kann man im Park skrupellos und ohne Konsequenzen ausleben. Traum und Wirklichkeit sind dabei genauso schwer voneinander zu trennen wie das Roboterpersonal von echten Menschen. Ihre Emotionen, Verhaltensweisen und ihre Geschichten sind alle vorbestimmt und wurden von den menschlichen Leitern des Parks programmiert. Doch eines Tages beginnen die künstlichen Kreaturen, wie zum Beispiel Farmerstochter Dolores Abernathy (Evan Rachel Wood) und Bordellchefin Maeve (Thandie Newton), sich an Ereignisse ihrer Vergangenheit zu erinnern und entwickeln nach und nach ein eigenes Bewusstsein, das auch die Leiter des Parks nicht mehr eindämmen können. Das Paradies läuft Gefahr zur Hölle zu werden, denn die künstliche Intelligenz beginnt sich wehren.