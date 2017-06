Wenn dir James Corden und Seth Rogen überraschend Pizza liefern …

Seit Jahren kann man sich James Corden aus dem amerikanischen Showbiz nicht mehr wegdenken. Der singende Entertainer hat nicht nur in Disney-Musicals (z. B. ‚Into the Woods‘) tragende Rollen gespielt, sondern in seiner eigenen Talkshow u. a. das Format ‚Carpool Karaoke‘ etabliert – in dem er gemeinsam mit anderen Promis im Auto durch die Stadt fährt und Lieder trällert. Eine weitere Mini-Show schneidet beim Publikum sogar noch besser ab: Mystery Pizza Box.

Das Konzept ist schnell erklärt: Im Auftrag eines Lieferdiensts, trägt James Corden in Begleitung eines zweiten Promis Pizzen aus. Beim Aufgeben der Bestellung ahnen die Kunden freilich nicht, wer ihnen das italienische Kultgericht zustellen wird. Sobald der vermeintliche Pizzabote an der Türe klingelt, gibt’s die große Überraschung. Im doppelten Sinne überraschend ist auch der nächste Schritt: Der/Die Hungrige kann wählen, ob er seine Bestellung entgegennimmt, oder vielleicht doch den titelgebenden Mystery-Pizzakarton an sich reißt. Ob sich darin etwas Gutes oder etwas weniger Tolles verbirgt, variiert von Sendung zu Sendung.

In der neuesten Ausgabe hat sich James Corden sogar Unterstützung von zwei Prominenten geholt – nämlich Seth Rogen (‚Sausage Party‘) und Dominic Cooper (‚Preacher‘). Die Preise der Mysterybox schwankten zwischen Tomatensoße und einem privaten Wrestlingkampf im Wohnzimmer. Auf jeden Fall eine große Hetz!