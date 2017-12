Auch vor dem Heiligen Abend wollen sich viele schon mal auf die (hoffentlich!) ruhigste Zeit des Jahres einstellen. Hier die Auswahl an Weihnachtstiteln, die es auf Netflix gibt. Natürlich geordnet nach Genre. Plus: Es gibt auch Anti-Weihnachts-Tipps!

1) WEIHNACHTLICHE FILME FÜR DIE GANZE FAMILIE

DREI HASELNÜSSE FÜR ASCHENBRÖDEL

Trotz der Erniedrigungen durch ihrer Stiefmutter und Stiefschwestern lacht sich das lebhafte Aschenbrödel ins Herz des hübschen Prinzen.

DAS WUNDER VON MANHATTAN

Als ihr ursprünglicher Plan ins Wasser fällt, engagiert Kaufhaus-Leiterin Doris Walker stattdessen Kris Kringle als Weihnachtsmann, der vorgibt, der einzig Wahre zu sein.

VERRÜCKTE WEIHNACHTEN

Luther Krank und seine Frau beschließen, Weihnachten ausfallen zu lassen. Doch das lassen ihre Familienmitglieder und Nachbarn nicht so einfach durchgehen.

Mit Tim Allen und Jamie Lee Curtis! © Netflix

VERSPROCHEN IST VERSPROCHEN

Ein verzweifelter Familienvater will seinem Sohn zu Weihnachten unbedingt eine Action-Figur schenken, doch so einfach ist an das begehrte Stück nicht heranzukommen.

Mit Arnold Schwarzenegger, Sinbad und Phil Hartman © Netflix

PASTEWKAS WEIHNACHTSGESCHICHTE

Bastian Pastewka gewährt einen warmherzigen und urkomischen Einblick in das Weihnachtsfest seiner Fernsehfamilie.

Pannen, Peinlichkeiten und Spaß en masse © Netflix

ZWEI WEIHNACHTSMÄNNER

Anwalt Tilmann und Pool-Nudelvertreter Hilmar könnten unterschiedlicher nicht sein. Beide reisen zu Weihnachten nach Berlin und müssen dabei allerlei Pannen bewältigen.

Mit Christoph Maria Herbst, Bastian Pastewka und Sophie von Kessel © Netflix

I'LL BE HOME FOR CHRISTMAS

Die Staatsanwältin und alleinerziehende Mutter Jackie wollte nach einem großen Fall das Fest mit ihrer Tochter genießen. Doch dann taucht unerwartet der Kindsvater auf.

2) ROMANTISCHE FILME FÜR DIE WEIHNACHTSZEIT

CHRISTMAS PRINCE

Eine aufstrebende Journalistin erhält ein verfrühtes Weihnachtsgeschenk der Extraklasse: Sie wird nach Europa gesandt, um über einen eleganten Kronprinzen zu berichten.

Ein sehenswertes Netflix-Original © Netflix

DIE FAMILIE STONE – VERLOBEN VERBOTEN

Obwohl sie in New York eine glückliche Beziehung führen, tritt Meredith während eines Besuches bei der Familie ihres Freundes Everett von einem Fettnäpfchen ins nächste.

Mit Claire Danes, Diane Keaton und Rachel McAdams © Netflix

CHRISTMAS SPIRIT

Kate Jordan ist Anwältin. Vor Weihnachten reist sie nach Vermont, um den Verkauf einer Pension zu beaufsichtigen, und verfällt dort einem attraktiven, verfluchten Geist.

Mit Jen Lilley, Thomas Beaudoin und Kati Salowsky © Netflix

A WISH FOR CHRISTMAS

Sara ist es gewohnt, dass sie bei der Arbeit nicht im Vordergrund steht. Doch als ihr Boss ihre grandiose Idee stiehlt und als seine eigene ausgibt, wünscht sie sich, endlich mal den Mut zu haben, für sich einzustehen. Als ihr der Weihnachtsmann diesen Wunsch gewährt, hat sie 48 Stunden Zeit, ihn umzusetzen…

KAMINFEUER

Das Kaminfeuer als perfektes Weihnachtsambiente – ideal für Familientreffen oder romantische Abende zu Hause.

3) WUNDERSCHÖNE MÄRCHENKLASSIKER

DORNRÖSCHEN

Der Fluch einer bösen Hexe versetzt eine junge Frau in einen 100-jährigen Schlaf. Das Einzige, das sie wecken kann, ist der Kuss eines Prinzen, der sie aufrichtig liebt.

DAS SINGENDE, KLINGENDE BÄUMCHEN

Um das Herz einer Prinzessin zu erobern, macht sich ein Prinz in diesem Grimm-Märchen auf die Suche nach einem singenden Bäumchen.

DIE GESCHICHTE VON DER GÄNSEPRINZESSIN UND IHREM TREUEN PFERD FALADA

Während Prinzessin Aurinia zwei Königreiche vereinen möchte, beschützt sie ihr Verlobter – Prinz Ivo – vor den Intrigen einer rivalisierenden Prinzessin.

4) ANIMATION UND ZEICHENTRICK FÜR WEIHNACHTEN

CASPERS VERZAUBERTE WEIHNACHTEN

Wenn Casper bis zum Weihnachtstag nicht mindestens einem Menschen Angst einjagt, kriegt er gehörigen Ärger mit dem König der Geister.

DISNEY'S NIGHTMARE BEFORE CHRISTMAS

Jack Skellington, der dürre König von Halloween Town, entführt Santa Claus und will den Kindern zu Weihnachten schaurige Geschenke bringen.

DIE HÜTER DES LICHTS

Der Weihnachtsmann, der Osterhase, die Zahnfee und Co. kämpfen gegen einen bösen Geist, der entschlossen ist, unschuldige Kinderträume zu zerstören.

ARHTUR WEIHNACHTSMANN

In seiner streng geheimen Spielzeugfabrik beauftragt der Weihnachtsmann seinen Sohn Arthur mit einer unglaublich wichtigen Weihnachtsmission.

5) FÜR ANTI-WEIHNACHTSFANS

BRIGHT (ab 22. 12. 2017)

In einem L.A. voller Spannungen stolpern ein menschlicher Cop und sein Ork-Partner über einen mächtigen Gegenstand, der sie in einen prophezeiten Revierkampf hineinzieht.

Mit Will Smith © Netflix

BLACK MIRROR (Staffel 2, Folge 4 „Weiße Weihnachten“)

Auch die Sci-Fi-Anthologieserie lässt das Thema Weihnachten nicht aus und zeigt, wie Technologie und die Vernetzte Welt auch (bizarren, mysteriösen) Einfluss auf das Fest der Liebe haben können.

Mit Jon Hamn © Netflix

A CHRISTMAS HORROR STORY

Die vier weihnachtlichen Horrorgeschichten zeigen unter anderem den Weihnachtsmann im Kampf gegen Zombieelfen und den teuflischen Krampus beim Stalken einer ungezogenen Familie.

DAS FÜNFTE ELEMENT

In diesem originellen Sci-Fi-Epos begegnet ein Taxifahrer aus dem 23. Jahrhundert einer attraktiven Außerirdischen, die das Geheimnis zur Rettung der Welt in sich trägt.

Mit Bruce Willis, Gary Oldman und Milla Jovovich © Netflix

AMERICAN HORROR STORY ASYLUM (Folge 8 „Unheilige Weihnachten“)

Dieses dunkle, Emmy-prämierte Drama spielt auch in der Weihnachtsfolge mit der Angst vor dem Übernatürlichen und dem Schrecken des Alltäglichen.

Mit Lily Rabe und Ian McShane © Netflix

BAD BOYS – HARTE JUNGS

In diesem Actionfilm begeben sich zwei Drogenfahnder der Polizei in Miami auf die Spur eines Meisterdiebs, der ihnen Heroin im Wert von 100 Mio. $ gestohlen hat.