We are Family: Neues Featurette zu ‚Avengers: Infinity War‘

Seit dem ersten ‚Iron Man‘-Film im Jahr 2008 ist die Marvel-Familie massiv gewachsen. In einem kleinen Blick hinter die Kulissen reden die Schauspieler/innen über die große Superhelden-Familie und wie es ist, ein Teil davon zu sein.

In ‚Avengers: Infinity War‘ verbünden sich die Titelhelden (Iron Man, Captain America, Thor, Hulk, Black Widow etc.) mit den Guardians of the Galaxy, Spider-Man, Doctor Strange, Black Panther und vielen weiteren Comichelden des Marvel-Kosmos, um dem gefährlichen „Mad Titan“ Thanos Einhalt zu gebieten - dieser möchte mit Hilfe der sogenannten Inifinity Steine das halbe Universum ausradieren, um so wieder Gleichgewicht in der Galaxie herzustellen. Mehr über den Film und die mysteriösen Artefakte erfahren Sie in diesem Artikel.

Auf dieses Zusammentreffen warten Fans seit 10 Jahren

Der Cast dieses Mega-Blockbusters liest sich entsprechend fantastisch: Robert Downey Jr., Chris Evans, Elizabeth Olsen, Scarlett Johansson, Chadwick Boseman, Chris Hemsworth, Sebastian Stan, Linda Cardellini, Karen Gillan, Josh Brolin, Letitia Wright, Zoe Saldana, Pom Klementieff, Tom Holland, Tom Hiddleston, Benedict Cumberbatch, Chris Pratt, Mark Ruffalo uvm. werden sich im Film die Ehre geben.

Seit dem Erscheinen des ersten ‚Iron Man‘ im Jahr 2008 arbeiten Marvel Entertainment und Disney auf diesen Climax hin – dafür wurde das Marvel Cinematic Universe (MCU) mit zig Filmen und Serien ausgestattet, deren Fäden nun in diesem Streifen zusammenführen. In einem neuen Featurette sprechen die Schauspieler/innen über ihre große Superhelden-Familie und wie es ist, ein Teil davon zu sein.

‚Avengers: Infinity War‘ - Featurette („Family“) © Video: YouTube

‚Avengers: Infinity War‘ läuft am 26. April 2018 in den österreichischen Kinos an.