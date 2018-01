‚Wayward Sisters‘: Trailer zum ‚Supernatural‘-Ableger

Nach einer kurzen Staffelpause über Weihnachten und Neujahr meldet sich ‚Supernatural‘ in Amerika am 18. Jänner wieder zurück auf die Fernsehbildschirme. Dabei dient die zehnte Episode (‚Wayward Sisters‘) der aktuellen 13. Staffel als sogenannter Backdoor-Pilot für den gleichnamigen Serienableger mit aus der Hauptserie bekannten Frauenfiguren. Die Winchester-Brüder Dean (Jensen Ackles) und Sam (Jared Padalecki) bekommen darin allerdings nur kurze Gastauftritte.

Während Fans hierzulande gerade erst die elfte Staffel von ‚Supernatural‘ auf ProSieben MAXX aufgetischt wird, kommen Serienjunkies in Amerika bereits in den Genuss der 13. Season. Nach einer kurzen Pause, die sich über Weihnachten und Neujahr erstreckte, meldet sich die am längsten laufende Sci-Fi-/Mystery-Serie der US-Fernsehgeschichte am 18. Jänner wieder zurück auf die TV-Bildschirme. Keine Sorge, wir spoilern an dieser Stelle freilich nichts über den Inhalt der brandneuen Episoden – allerdings gibt es ganz besondere News, die es wert sind, veröffentlicht zu werden.

Sam und Dean bekommen weibliche Unterstützung

Seit geraumer Zeit kursieren Gerüchte über ein Projekt namens ‚Wayward Sisters‘ durchs Internet – dabei handelt es sich um den ersten offiziellen ‚Supernatural‘-Ableger, bei dem die beiden Hauptdarsteller Jensen Ackles und Jared Padalecki jedoch nur mit kleinen Gastrollen bedacht werden sollen (TV-MEDIA berichtete). Im Mittelpunkt steht Sheriff Jody Mills (Kim Rhodes), die zusammen mit einer Gruppe tougher Damen (die zum Großteil im Lauf der aktuellen Staffel vorgestellt werden) ihr eigenes Monsterjäger-Team gründet. Ohne zu viel zu verraten: Das macht durchaus Sinn, denn während die Winchester-Brüder mit ihrem bislang größten Problem zu kämpfen haben, müssen sich andere Charaktere um die Beseitigung der unliebsamen Dämonen, Engel und sonstigen Gruselwesen kümmern.

Wer wagemutig genug ist, kann sich jetzt den Trailer zur zehnten Folge der 13. Staffel zu Gemüte führen. ACHTUNG: Spoilergefahr für Zuseher, die noch am Stand der elften Staffel und davor sind!