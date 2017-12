‚Supernatural‘-Fans haben allen Grund zur Euphorie: Neben der aktuell laufenden 13. Staffel wird demnächst die Spin-off-Serie ‚Wayward Sisters‘ eingeläutet. Sam (Jared Padalecki) und Dean (Jensen Ackles) sind darin jedoch leider nur in gelegentlichen Gastauftritten zu sehen.

Aktuell begeistert die 13. Staffel der Hit-Serie ‚Supernatural‘ wieder ihre Fans – auch eine ganze Reihe neuer (und alter) Nebendarsteller bekommen wir dabei zu Gesicht. Wer die Abenteuer von Sam (Jared Padalecki) und Dean (Jensen Ackles) verfolgt weiß, dass diese Figuren einen nicht unwesentlichen Beitrag zu den Episoden beitragen, ausgezeichnet gecastet und mindestens so engagiert bei der Sache sind, wie die beiden Hauptdarsteller selbst.

Erste Setfotos der Auftaktepisode veröffentlicht!

Lange wünschen sich ‚Supernatural‘-Anhänger einen Ableger ihrer Lieblingsserie, und mit der Ankündigung von ‚Wayward Sisters‘ (TV-MEDIA berichtete) dürfte dieser Traum bald in Erfüllung gehen. Darin soll die bereits aus der Hauptserie etablierte Sheriff Mills (Kim Rhodes) eine Reihe junger Damen um sich scharen, und eigenmächtig auf Dämonenjagd gehen. Mit von der Partie sind ihre Adoptivtöchter Claire (Kathryn Newton) und Alex (Katherine Ramdeen), sowie Sheriff Donna Hanscum (Briana Buckmaster).

Über Entertainment Weekly wurden erste Bilder zur Auftaktepisode veröffentlicht, darin sind auch noch Dean und Sam zu sehen. Zur Handlung ist zwar noch nichts bekannt, fest steht jedenfalls, dass in die anstehende Spin-off-Serie noch im Zuge der 13. Staffel eingelenkt wird. Während „Supernaturalisten“ hierzulande erst die Erlebnisse der 12. Staffel über Sky begutachten können, soll ‚Wayward Sisters‘ in den USA bereits am 18. Jänner anlaufen. Mit dem aktuellen Ausstrahlungstempo kann man also damit rechnen, dass Staffel 13 frühestens im Herbst nächsten Jahres auch in unseren Breitengraden zu sehen sein wird – ‚Wayward Sisters‘ Ende des Jahres wenn nicht sogar erst Anfang 2019!

© Entertainment Weekly

